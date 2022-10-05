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Park halindeki kamyonun içinde ölü bulundu

İstanbul Bayrampaşa’da, park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu.

Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak’ta, park halindeki kamyonda, C.Ç. isimli erkeğin hareketsiz halde olduğunu fark edenler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin, C.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye geldi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kamyonun içinde ve çevresinde çalışma yaptı. C.Ç’nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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Park halindeki kamyonun içinde ölü bulundu
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