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Park halindeki İETT otobüsü yandı

Fatih’te park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayvansaray Caddesi üzerinde park halinde bulunan İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmaları sırasında yoldan geçen özel su tankeri sahibi, itfaiyecilere su desteği sağladı.

Kısa sürede söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. (AA)

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