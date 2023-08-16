Park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı
Haberler Gündem

Park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı

Kadıköy Bostancı’da bir sokakta park halinde bulunan çok sayıda otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı.

Olay, önceki gece saatlerinde Bostancı Mahallesi Köy Yolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Köy Yolu Sokak’ta bulunan otomobillerin lastikleri kesici ve delici aletle patlatıldı.

Sabah otomobillerinin lastiklerinin patlamış olduğunu gören vatandaşlar büyük şok yaşadı. Bazı otomobillerin iki, bazı otomobillerin ise 4 lastiğinin birden patlatıldığı görüldü. Araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ürküten tablo: İncelenen 13 bin binanın 10 bini riskli

Ürküten tablo: İncelenen 13 bin binanın 10 bini riskli

PKK/KCK’nın sözde basın ve arşiv sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK/KCK’nın sözde basın ve arşiv sorumlusu etkisiz hale getirildi

Veteriner hekimler iş bırakıyor: “Bıçak kemiğe dayandı”

Veteriner hekimler iş bırakıyor: “Bıçak kemiğe dayandı”

Park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı
Gündem