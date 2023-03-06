Park halindeki 30 otomobilin aynalarını çalan şüpheliler yakalandı

İstanbul’da park halindeki 30 otomobilin aynalarını çaldığı tespit edilen biri kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin otomobilin aynaları çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy ve Maltepe’de park halindeki otomobillerin aynalarının çalınmasıyla ilgili gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde bir otomobille gelen şüphelilerin park halindeki otomobilin yan aynalarını bir kaç dakika içinde hızla çaldıktan sonra kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. 4 Mart Cumartesi Günü yapılan operasyonda şüpheliler Murat K.(29), Muhammed E.A.(25), Ahmet T.A.(19) ve D.K.(26) gözaltına alındı. Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin, yapılan tahkikat sonucu park halindeki 30 otomobilin yan aynalarını çalarak sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Murat K., Muhammed E.A., ve Ahmet T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.K. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)