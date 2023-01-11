Paris’te tren garında bıçaklı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırı sı sonucu 1’i polis 5 kişi yaralandı.

Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımının (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gare du Nord’da bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği, etkisiz hale getirilen zanlının ise alandan götürüldüğü bildirildi.