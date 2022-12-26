Paris’te terör örgütü PKK destekçilerinin olaylı gösterisi esnafı mağdur etti

Fransa’nın başkenti Paris ‘te 23 Aralık’ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası hedef alındıkları iddiasıyla gösteri düzenleyen terör örgütü PKK destekçilerinin ayrım göstermeksizin sağa sola saldırması, güzergahları üzerindeki araç ve dükkanlara zarar vermesi civardaki esnaf ve sakinleri mağdur etti.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı bölge sakinleri ve esnaf, olayların şokunu atlatamadıklarını ve maddi kayıplarının fazla olduğunu ifade etti.

İsmini vermek istemeyen Paris li bir kadın bölge sakini, Noel arifesinde başkentin sokaklarında böylesi şiddet ve vandalizme şahit olmanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Yakındaki bir esnaf da PKK sempatizanlarının dükkanının yakınındaki araçları yakmaları nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirterek yaşananlar için “ Paris ‘in imajına zarar veriyor.” ifadesini kullandı.

Esnaf, o günkü cirolarının şiddet olayları nedeniyle oldukça düşük geldiğini aktardı.

Esnaf, işletmesini günlerce kapalı tutmak zorunda kalabilir

Bir işletmeci, güzergahtaki tiyatro gösterilerinin iptal edilmesi, kafelerin kapalı kalması nedeniyle “büyük bedel ödediklerini” kaydederken diğer bir işletme sahibi de cumartesi düzenlenen gösteri nedeniyle iş yerini erken kapatmak zorunda kaldığını ve o günkü cirosunun 20 bin avrodan 3 bin avroya düştüğünü ifade etti.

Bir diğer bölge sakini de caddenin ve tahrip edilen yerlerin temizlenip tamir edilecek olması nedeniyle günlerce işletmesini kapatmak zorunda kalacak esnaflar olacağını söyledi.

PKK destekçilerinin olaylı gösterisinde 31 polis yaralanmıştı

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, terör örgütü PKK destekçilerinin Paris ‘te yol açtığı şiddet olaylarında 31 polisinin yaralandığını açıklamıştı.

Paris ‘in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi’nde 69 yaşındaki Fransız vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin 23 Aralık’ta etraftakilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı “William M.” olarak geçen şüphelinin olay yerinde gözaltına alınmıştı. Şüphelinin Fransa’nın resmi demir yolu şirketi SNCF’ten emekli olduğu belirtilmişti.