Paris’te tavuk maskeli eylem

Fransa’nın başkenti Paris’te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuk lara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast food zincirine ait restoranı tavuk maskeleriyle bastı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.

Restoranın camlarına “ Tavuk lar gibi sıkışın” yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor.

Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavuk ların “dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine” atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.