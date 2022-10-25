Parçalı Güneş tutulması Türkiye’den gözlemleniyor

Ay’ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması , Türkiye’den izleniyor.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parçalı Güneş tutulması nın nadir görülen gök olaylarından olduğunu ifade etti.

Bu gök olayında Ay diskinin Güneş diskinin önüne geçilmesiyle oluştuğunu anlatan Yılmaz, “Böylece Ay, gökyüzünde gördüğümüz Güneş ‘in bir kısmını kapatıyor, biz de güneş in ışığını biraz daha azalmış hissediyoruz. Bu olaya parçalı Güneş tutulması denilmesinin sebebi Güneş diskinin tamamının örtülmemesinden kaynaklanıyor.” dedi.

Bugünkü parçalı Güneş tutulması nın dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.

Parçalı Güneş tutulması döngülerinin her yıl değiştiğine işaret eden Yılmaz, “Türkiye’den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor.” dedi.

“Ankara’da yüzde 40 oranında güneş diskinin örtüldüğünü görüyoruz”

Parçalı Güneş tutulması nın periyodik olarak bir gökyüzü olayı olmadığını, Türkiye’de en son 2020’de görüldüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

“Ankara’da yüzde 40 oranında Güneş diskinin örtüldüğünü görüyoruz. Ama biraz daha kuzey ülkelere gidildiğinde, örneğin Rusya, Finlandiya, Batı Asya bölgeleri bu oranı yüzde 60-70 oranında izleyecek. Türkiye’de saat 13:54’te en yüksek oran olan yüzde 40 civarında güneş diski kapanmış olacak. Saat 12:39’da başlayan parçalı güneş tutulması 15:08’de sona erecek.

Güneş diskinin yüzde 40’ı kapanmış olsa da gökyüzünde parlaklıkta veya sıcaklıkta çok ciddi değişiklik hissetmeyeceğimiz için çoğu insan bu gök olayının farkına varmıyor. Fark edilebilmesi için güneş diskinin yüzde 95’inin kapanması gerekiyor. Dolayısıyla güneş e bakmayan insanlar, bu gök olayını bugün hissetmeyecek. Tam Güneş tutulması , Ay’ın tamamen Güneş ‘i örtmesiyle gerçekleşiyor. Bir sonraki tam Güneş tutulması Türkiye’den 30 Nisan 2060 yılında gözlemlenebilecek.”

Çıplak gözle bakılmaması uyarısı

Mesut Yılmaz, bu gökyüzü olayını izlerken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı: