Paraşütçü 15 metre yükseklikten düştü
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Paraşütçü 15 metre yükseklikten düştü

Kayseri’nin Talas ilçesinde Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan kişi, iniş sırasında yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi Komanda Caddesindeki yamaç paraşütü iniş alanında meydana geldi. Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan ismi kişi, iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüğü anlar yer aldı. (DHA)

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