Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı

Nümismat ve Yazar Necati Doğan, son dönemde banknotların üzerindeki bazı rakamların kimyasal maddelerle silindiğini belirterek, bu yöntemle koleksiyon değeri kazandırmaya çalışılan banknotların yüksek bedellerle satılmaya çalışıldığını söyledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavülde olan banknotların 9. emisyon para grubunda yer aldığını, bu para grubunda 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası olmak üzere 6 banknot olduğunu belirtti.

Bu banknotlarda sahteciliğe karşı filigran ve holografik şerit gibi önemlerin bulunduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

“Son dönemde basında, sıfırı olmayan bazı banknotların hatalı basıldığına dair iddialar yer alıyor. Bu para lar hatalı basılmıyor. Banknotların değerini gösteren rakamlardan özellikle sondaki sıfırlar holografik şeridin üzerine denk geliyor. Bu rakamlar kimyasallarla silinip, para nın hatalı basım olduğu iddia ediliyor. Buradaki amaç, hatalı basım iddiasıyla banknota koleksiyon değeri kazandırıp, yüksek bedellerle satabilmek.”

“ Para ların üzerinde işlem yapılması suç”

Nümismatik (eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim) ile uğraşan camia mensuplarını ve vatandaşları hatalı olduğu iddia edilen banknotlar konusunda uyaran Doğan, şu ifadeleri kullandı: