Para karşılığı deprem tahmini yapan kişiler hakkında suç duyurusu

Arama kurtarma gönüllüsü Oksal Erev, sosyal medya üzerinden deprem tahmini yaparak para toplayan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu. Erev’in avukatı Aydın Barış Hasçağan, “Depremin, acıların günümüzde paraya çevrilerek yeni bir dolandırıcılık metodu olduğunu tespit ettik, bunu savcılığa duyurduk. Savcılığın bu süreçte sorumluları tespit edip, gerekli tahkikati yapmasını bekliyoruz. Gerekirse meclis gündeminde de bunun özel bir suç tipi olarak tanımlanıp gündeme getirilmesi ve fırsatçıların önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Deprem tahmin yorumcusu ve arama kurtarma gönüllüsü olarak tanınan Oksal Erev, 50-100 euro karşılığında deprem tahmini yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla, bazı kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“GEREKİRSE MECLİSTE ÖZEL BİR SUÇ TİPİ OLARAK TANIMLANSIN”

Erev’in avukatı Aydın Barış Hasçağan, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından para karşılığı deprem tahmini sattıklarını, insanların korku ve kaygılarını istismar ettiklerini öğrendiklerini söyledi.

Oksal Erev’in takipçilerinden bu yönde gelen ihbarlar sonrası araştırma yaptıklarını belirten Hasçağan, “Gerçekten de sosyal medyada böyle hesapların olduğunu tespit ettik. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Banka para trafiklerini de tespit ettik. Deprem acılarının paraya çevrilerek, yeni bir dolandırıcılık metodu olduğunu belirledik. Savcılığın bu süreçte sorumluları tespit edip, gerekli tahkikati yapmasını bekliyoruz. Gerekirse bu konunun meclis gündemine de getirilmesi, özel bir suç tipi olarak tanımlanıp, fırsatçıların engellenmesi için girişimlerde bulunulması gerekir” diye konuştu.

“İNSANLAR KENDİLERİNİN DOLANDIRILMASINA İZİN VERMESİNLER”

Oksal Erev’e yüzden fazla kişinin deprem tahmini yaptığını belirten avukat Hasçağan, şunları söyledi:

“Farklı whatsapp grupları oluşturulmuş, bu gruplarda yüzlerce insan var. 50-100 euro gibi paralar kazanıyorlar. Gününde, anında deprem tahmini bildirebileceklerini söylüyorlar. Biliyorsunuz deprem önceden bilinebilir bir şey değil. Türkiye’de zaten bunu yapan bir kurum, kuruluş ya da özel sektörde böyle bir şirket de yok. İnsanlar böyle şeylere inanıp dolandırılmasınlar. Haftalık, aylık 100 euro abonelik ücreti adı altında paralar alınıyor. IBAN numaraları yayınlanıyor. Mesajlarda, ‘Telefon numaranızı bize gönderirken yaşadığınız ili de bildirin ki, depremi size bildirelim’ gibi boş vaatlerle insanlar kandırılabiliyor.”

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

Suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı deprem tahmini yapan hesapların paylaşımları da bildirildi. Dilekçede, para talebinde bulunan IBAN paylaşan kişilerle, sosyal medya hesaplarındaki kişilerin isimleri de “şüpheli” olarak belirtildi.

Deprem tahmini yaptıklarını belirten youtube kanalı ve diğer sosyal medya yayınlarının durdurulması ve sorumlular hakkında ‘Dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

(DHA)