Para çekemeyince ATM’yi kırdı
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Para çekemeyince ATM’yi kırdı

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde, ATM´den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre parayı alamayınca makineye vurarak hasar verdi. Polis, ATM´ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Gölcük Çiftlik Mahallesi´nde bulunan bir özel hastanenin önündeki ATM´den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre istediği parayı alamayınca makineye vurarak zarar verdi. ATM´ye zarar veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, ATM´ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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Para çekemeyince ATM’yi kırdı
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