Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Haberler Gündem

Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

Beyoğlu’nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Dayı ile yeğenin kavgası cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.’den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı. Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı.

Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul’da 8 ayrı evden 1 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul’da 8 ayrı evden 1 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Semra’nın olay öncesi görüntüleri çıktı

Semra’nın olay öncesi görüntüleri çıktı

İstanbul’da dehşet anları: Kayan araç aşağıya uçup böyle takla attı

İstanbul’da dehşet anları: Kayan araç aşağıya uçup böyle takla attı

Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Gündem