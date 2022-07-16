Pandeminin kayıp kuşağı

Rezerv: İleride kullanılmak üzere artırılmış, biriktirilmiş, saklanmış şey.

Sakla samanı gelir zamanı ne güzel demiş atalarımız! U21 Ligi gereken yararı sağlayamadığı gerekçesi ile 2019 yılında sonlandırıldı. Bu ligin yerine olsa gerek bu sezon rezerv lig kuruluyor. Rezerv lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yaş kısıtlaması olmaksızın oynatılabilecek. Sezon içinde A takım ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacak. Anlaşılan bu lig tam anlamıyla A takım yedeklerinin maç eksiğini kapamak için hazırlanmış görünüyor.

Ayrıca A takımla aynı gün oynanacak kuralı var. Hedefi olmayan gözlerden uzak yapılacak rezerv lig maçları ter idmanında öteye gitmeyecektir. Bu lige TFF tarafından bir hedef konursa ve göz önünde yapılırsa, mesela eskiden gençler liginde olduğu gibi, A takım maçından önce seyirci önünde oynanırsa daha çekici hale gelebilir. Buna engel olarak saha zemininin bozulması gösterilebilir ama bugünkü şartlarda gerekli özen gösterilerse, 15 günde bir üst üste iki maç yapılmasından zeminler etkilemeyecektir.

Covid-19 pandemisi nedeniyle gelişim ligleri 13 Mart 2020’de durdu. U19 gelişim ligleri de 2019-20 sezonunda iptal edildi. Bu yaş gurubundaki gençler futbolun dışında kalarak, 21 yaşına geldiler. U21 de kalktığı için tam anlamıyla kayıp bir kuşak oldular. Bu grup içinde kalan yeteneklerin de A takım listesinde olsun olmasın rezerv lige katılmasının önünün açılması gerekmekte.

Futbolumuzda, buzdağı gibi sadece suyun yüzeyindeki 10’da 1’lik bölüm görünüyor. Gereken ihtimamı göstermediğimiz, diğer bölümü de görünür kılmadığımız sürece futbolumuz ilerlemeyecek. Süper Lig ve 1. Lig’in marka değerini yükseltmek istiyorsak önce alt liglerimize el atmamız gerekiyor. Diğer bölüm zaten göz önünde…