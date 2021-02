Pandemide istenmeyen gebeliklere dikkat!

Salgın hastalıklar konusunda çalışan uzmanlar karantina sonrası tüm dünyada bir nüfus artışı olabileceğini söylüyor…

Eşimin hamilelik riski yüksek mi?

SORU:

1.5 yıldır evliyim. Pandemide eşimle sık sık cinsel birliktelik yaşadık. Geçenlerde kazayla içeri boşalma oldu. Henüz çocuk sahibi olmaya hazır değiliz, eşimin gebelik riski var mı? S.A./ Ordu

CEVAP:

Hem olağan durumdan daha fazla seks yapılması hem de seks kazaları istenmeyen gebelikleri artırıyor. Sizin durumunuzda vakit kaybetmeden bir gebelik testi yaptırmanız testin sonucuna göre hareket etmeniz uygun olacaktır. Eğer sonucu negatif çıkarsa endişelenecek bir durum yok biraz daha fazla dikkatli olmanız yeterli olacaktır ama eğer pozitif çıkarsa hemen bir kadın doğum uzmanıyla konuşmanız, gebeliğin süresine göre karar vermeniz uygun olur.

Testislerimdeki ağrı tehlikeli mi?

SORU:

33 yaşındayım, benim yaklaşık bir yıldır testislerimde bir türlü geçmeyen bir ağrı var. Bu neden olur, tehlikeli mi, bunun için hangi uzmana gitmeliyim? Y.D./ Antalya

CEVAP:

Erkek üreme organlarının önemli bir bölümü olan testisler çocuk sahibi olmayla da ilgili olduğu için hassas ve dikkat edilmesi gereken bir organlardır. Ağrı her zaman bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Ağrının nedeni basit bir enfeksiyondan testis kanserine kadar hemen her şey olabilir. Bu nedenle her türlü ağrı, şişme ve renk değişiminde mutlaka bir uzmana görünmek gerekir. Bütün hastalık belirtilerinde olduğu gibi burada da ağrının ne zamandır devam ettiği ne sıklıkta ve ne yoğunlukta olduğu ve beraberinde hangi belirtilerin bulunduğu önemlidir. Bu sorunlarla üroloji uzmanları ilgilenir. Vakit geçirmeden bir üroloji uzmanın görünmeniz uygun olur.

Eşim neden böyle bir sorun yaşıyor?

SORU:

Bir yıldır evliyim. Eşim cinsel ilişkide hızlı boşalıyor, telafi etmek için tekrar denemek istediğinde sertleşme olmuyor. Bundan dolayı kendini yetersiz buluyor ve öfkeli davranıyor. Bize ne önerirsiniz? B.H./Antalya

CEVAP:

Kadın ve erkeklerde cinsel fizyoloji ve cinsel yanıt döngüsü farklıdır. Erkek cinsel yanıt döngüsü, uyarılma, birleşme, orgazm ve çözülme evrelerinden oluşur. Yani boşalma olduktan sonra zorunlu bir dinlenme evresi (refrakter dönem) vardır. Bu dinlenme evresinin süresi erkeğin yaşı, genel sağlık durumu, cinsel enerjisi, partnerin çekiciliği, cinsel fantezi ve erotizmin dozu gibi birçok faktöre göre kısa ya da uzun olabilir. Refrakter dönem genç erkeklerde kısayken yaş ilerledikçe daha uzun olmaya başlar. Cinsel yaşamın kalitesi ve doyum cinsel ilişki sayısıyla sınırlanmayacak kadar çok değişkene bağlıdır. Sizin durumunuzda eşinizin yanlış bilgiler nedeniyle kendini gereksiz bir baskı altına soktuğu anlaşılıyor. Eşlerin cinsel uyum için birbirlerini ve kendilerini zorlamak yerine daha fazla dokunma ve hissetmeye odaklı bir cinselliğe geçiş yapılması uygun olur. Eşinize bu konuda doğru kaynakları göstererek yardımcı olabilirsiniz.