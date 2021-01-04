Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine ‘korona kondu’ yaptılar

Pandemi döneminde vatandaşlar şehirden uzaklaşma yolları aramaya başladı. Aile içerisinde kronik rahatsızlıkları bulunan ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler bazı vatandaşların hazine, orman ve tarım arazileri üzerine kaçak villalar yaptığı tespit edildi. Silivri Belediyesi ise o yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

“SUÇ İŞLEDİĞİMİN FARKINDAYIM AMA YİNE DE EVİ BOŞALTMAYACAĞIM”

Hazine arazisi üzerine kaçak villa inşa eden Ferhan Fazlıoğlu, “Kalacak yerimiz olmadığı için buraya ev yaptık. Sonradan duydum ki buraya ev yapmak yasakmış. Bu araziyi 2019 yılında köylülerden aldım. Herkesin ev yaptığını gördüm. Bende ev yaptım. Komşuları dahil kimse bana “yasak, yapma” demedi.

Bende herkes yaptığı için ev yaptım. 2017 yılında buralara evi yapanlar kâra geçti. Bizler 2018 yılında çıkan kanundan sonra yaptığımız için suçlu duruma düştük. Yasal işlemler başladı. Yetkililer her an evi yıkmaya gelebilir. Ama ben yine de evi boşaltmayı düşünmüyorum. Suç işlediğimin farkındayım. Ama belki af gelir gelir diye bekliyorum dedi.

“HAZİNE ARAZİSİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

Hazine arazisi üzerine imar izni olmadan ev yapan diğer bir vatandaş ise “Burayı köylülerden aldık. Aldıktan sonra bekleyin tapular çıkacak denildi. Buraların hazine arazisi olduğunu bilmiyorduk. Suç işlediğimin farkındayım. Ama yine de mağduruz. Zabıta ekipleri sürekli geliyor. Suçlu olduğumuzu biliyoruz. Ama farkında olmadan suçlu olduk” diye konuştu.

HAVUZ VE OYUN PARKINI BİLE UNUTMADILAR

İstanbul merkezine en uzak ilçelerden biri olan Silivri’de devlet arazilerine kaçak villalar inşa eden vatandaşların pandemiyi bahane ettiği öğrenildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, vatandaşların kaçak yapıları genellikle hafta konu inşa ettiği ve yetkililer tarafından yıkım gerçekleştirileceğini duydukları an bölge idari mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları öğrenildi.

Aynı zamanda hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapı inşa eden vatandaşların bina inşa etmenin yanı sıra imar izin olmayan arazi üzerine havuz ve çocuk park alanı da inşa ettiği görüldü.

“PANDEMİ ŞEHİRDEN KAÇIŞ İSTEĞİNİ BEŞE KATLADI”

2018 yılında yayınlanan imar affının kötüye kullanılmasıyla beraber hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapılaşmanın arttığını söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul’da bulunan ve kırsal diye tabir ettiğimiz Silivri, Çatalca, Tuzla gibi yerlere vatandaşlarımız tarafından bir kaçış var. İnsanlar İstanbul’daki betonlaşma, şehir gürültüsü ve egzoz gazından dolayı şehirden kaçış isteği uzun zamandır oluşmuştu.

Fakat pandemi bu kaçış isteğini beşe katladı. Yine son zamanlarda imar affının kötüye kullanılmasıyla beraber hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapılaşma söz konusu oldu. Biz Silivri Belediyesi olarak bu konuyla ilgili topyekûn bir mücadele veriyoruz. 111 hazine, orman ve tarım ne arazisi üzerine yapılan konutu yıktık. 150nin üzerinde resmi prosedürleri devam eden konut var onları da yıkacağız” dedi.

KAÇAK YAPI YAPANLARIN KARTVİZİTLERİN DE NE YAZARSA YAZSIN HEPSİNİ YIKACAĞIZ

“Kaçak yapılar yapan kişilerin kartvizitlerin de ne yazarsa yazsın, abileri, dayıları, amcaları kim olursa olsun kaçak yapıları tek tek yıkacağız” diyen Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızda imara uygun olmayan yerlere kesinlikle bir yapı yapma girişiminde bulunmasın. Dayım, amcam, halam yaptı. 6 aydır hiçbir şey olmadı demesin. Biz hepsini tek tek tespit edip yasak prosedürleri tamamladıktan sonra yıkacağız. Hiç kimse bu millete ait hazire, tarım ve orman arazisine yapı yapamaz. Tarım arazisi sizin olabilir ama yapı inşa edemezsiniz ifadelerini kullandı.

“ORMANA YAPILAN KAÇAK YAPILARIN TESPİTİNDE ZAMAN ZAMAN ZORLANIYORUZ

Hazire, tarım ve orman arazilerine yapı inşa eden vatandaşların gerekçeleri genellikle, pandemi, şehirden bunalma ve hastalık olduğunu söyleyen başkan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

Pandemi döneminde ruhsatlı yapı taleplerinde önceki yıllara göre 3 kat artış söz konusu. Bizler bu kaçak yapıları tespit etmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Çünkü çok kırsal bir yerdeyiz. Ekiplerimizde kaçak yapıları tespit için çok yeterli değil. Ormanları içerisine yapılan yapılar çok oluyor.” (DHA)