Pamukkale Belediyesi taşınmaz kiraya verilecek

Pamukkale Belediyesi’ne ait 4 taşınmaz ihaleyle kiraya verilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Pamukkale İlçe Belediyesine ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazlar, Pamukkale Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

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