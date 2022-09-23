Palavra anlatmayın

Uluslararası turnuvalarda hem kulüpler hem Milli Takım olarak başarılı değiliz. Bunun nedeni Türkiye’de kalitesiz lig maçları ve yalnız fanatizmi destekleyerek bir yere gelmeye çalışan bir kafa yapısı.

Kariyerlerini Avrupa’da sürdüren futbolcuların oyun disiplini, gücü ve sisteme bağlılıkları sayesinde zaman zaman belli bir düzeyde başarı geldi. Ama sonrasında tam başarı sağlanamaması sonucunda yabancı kulüplerin oyuncularının risk alınmaması yönünde talimatlı gelmesiyle bu potansiyel tükendi.

Düşünebiliyor musunuz, dünya para harcayan kulüplerimiz, kendilerini dev aynasında görmeye devam ediyor. Kötü futbolu iyiymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Günlük başarılar ve galibiyetlerle gözleri öyle boyuyorlar ki, sistemdeki bozukluklar görmezden geliniyor. Peki nasıl bir kalite istiyorsunuz?

Avrupa standartlarında futbolcularımız, teknik adamlarımız olmalı ki, futbolumuz da gelişsin. UEFA uyandı, 4 farklı kalitede grup yaptı. Biz harcadığımız parayla orantısız olarak C Ligi’ndeyiz. Harcanan paraya yazık… Kimse bana Türk futbolu gelişiyor, başarılı günler yakındır gibi palavralar atmasın!