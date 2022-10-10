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Palandöken’in zirvesi beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum’daki Palandöken Dağı’nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Palandöken Dağı’nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken‘in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi. (AA)

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Palandöken’in zirvesi beyaza büründü
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