Palandöken: Esnafın belini en çok petrol fiyatları büküyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Petrol fiyatları A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor. Özellikle ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımız başta olmak üzere tüm sektörlerdeki esnafımızın ve toplu taşıma kullanan dar gelirli vatandaşlarımızın belini büküyor. Enflasyonun en büyük artış kaynağı olan petrol fiyatlarının düşmesi tüm kesimleri rahatlatır” dedi.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatının yükseldiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz Kasım ayında brent petrolün varil fiyatı 40 dolar seviyelerine kadar düşmüşken, bu ay döviz kurlarındaki düşüşe rağmen brent petrolün varil fiyatı 62 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Petrol fiyatları sebebiyle dolar ve euronun düşmesine bile sevinemiyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde petrol fiyatları lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansıyor.

Çiftçinin mahsulünden tutun da esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatını olumsuz etkiliyor. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü ve kamyoncu esnafımızın en önemli maliyet kalemi akaryakıt. Bu yüzden petrol fiyatlarının düşmesi nakliyeci esnafımızı ve ulaştırma sektöründeki esnafımızı rahatlatırken aynı zamanda karayolu şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olur” şeklinde konuştu. (İHA)