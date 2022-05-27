‘Pakize Suda hayatını kaybetti’ iddiasına yeğeninden yanıt

Oyuncu, yazar Pakize Suda’nun vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü, teyzesinin öldüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Elagözlü, “Biz ulaşılmaz insanlar değiliz. Herkes ulaşabilir. Olayın doğrusunu öğrenebilir. Bu tür gerçek dışı haberler normal değil” dedi.

Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda’yı ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda’yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli bulmaya çalıştı. Bir süre sonra Pakize Suda’nın ‘akıl zayıflığı’ yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından 11 Kasım’da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda, Pakize Suda için Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesini istedi.

Hazırlanan raporda, Pakize Suda’nın bugünkü haliyle akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığı iradesinin verdiği kararlar ve hareketleri üzerinde olumsuz etki yapacağı, kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı belirtildi. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karara bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda’nın CMK’nın 405’inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine yeğeni Dilara Elagözlü’nün vasi olarak atanmasına karar verdi.

‘ÖZEL BİR MERKEZDE’

Son zamanlarla Pakize Suda’nın yaşamını yitirdiği yönünde haberler çıktı. Ailesi bu haberlere tepki gösterdi. Konuyla ilgili DHA’ya açıklamada bulunan Dilara Elagözlü, teyzesinin, Fethiye’deki Alzheimer hastalarının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde kaldığını söyledi.

Elagözlü, “Teyzem, otel hizmetinde faaliyet gösteren bir kurumda. Biz de sürekli ilgileniyoruz. Gözetimimiz altında. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı yok. Alzheimer olduğu için kendisine ve çevreye zarar vermemesi için uzmanların önerisiyle merkeze gitti. Çünkü hastalığı nedeniyle kimseyi tanımıyor” dedi.

‘YALAN, YANLIŞ HABERLER YAPILIYOR’

Gündeme gelen öldüğü yönündeki haberleri değerlendiren Dilara Elagözlü, “Üzülüyoruz. Niye böyle yazılıyor anlamıyorum. Yalan, yanlış haberler yapılıyor. Hep ünlüler hakkında böyle haberler duyuyoruz. Birçok ünlü hakkında da bu tip haberler yapılıyor. Neden bunlar oluyor anlamış değilim. Belki de bu haberlerle prim yapan birileri var. Biz ulaşılmaz insanlar değiliz. Herkes ulaşabilir. Olayın doğrusunu öğrenebilir. Bu tür gerçek dışı haberler normal değil” dedi.

(DHA)