Pakistan’da parti kongresine bombalı saldırı: Ölü sayısı 56’ya çıktı
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Pakistan’da parti kongresine bombalı saldırı: Ölü sayısı 56’ya çıktı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 56’ya yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva’nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz’da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 56’ya çıktı.

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerden 23’ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.

(AA)

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