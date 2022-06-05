Pablo Laso’dan kötü haber

Real Madrid Basketbol Takımı’nın başantrenörü Pablo Laso’nun kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Real Madrid’in yıllardır başında olan başarılı başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirdi.

İspanyol kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada 54 yaşındaki Laso’nun sabah saatlerinde Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığını duyurdu.

Real Madrid, Laso’nun son durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmazken; kulübe yakın olan İspanyol gazetesi Marca ise tecrübeli ismin durumunun stabil olduğunu ve ciddiyetini koruduğunu okurlarıyla paylaştı.