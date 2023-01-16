Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Özyeğin Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Özyeğin Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 30.01.2023

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