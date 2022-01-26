Öztrak’tan AKP’li Ömer Çelik’e sert İstanbul yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in İstanbul’daki kar yağışıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Öztrak, “Büyükelçi ile yenen bir yemek üzerinden İBB Başkanı’nı linç etmeye kalkıyor. AK Parti Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’daki kar yağışıyla ilgili yaptığı açıklamada CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) eleştirmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’li Ömer Çelik’in eleştirilerine yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi.

“SİZLERDEN ALACAĞIMIZ KRİZ YÖNETİMİ DERSİ YOK”

Öztrak, “Büyükelçi ile yenen bir yemek üzerinden İBB Başkanı’nı linç etmeye kalkıyor. AK Parti Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. İstanbullu ne olduğunu görüyor. Ülkeyi sel götürdü, dere kenarına ev yapmışlar diye milleti suçladılar. Bunları geçeceksiniz. Bizim sizlerden alacağımız kriz yönetimi dersi yok. Şu an organize sanayi bölgelerinde 3 gün elektriği kestiniz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez karşılaşıyoruz. AK Parti Sözcüsü’nün ağzından bununla ilgili tek laf çıkmıyor” dedi.