Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Öztrak, “Zavallı; ülkemizi hem Mali Eylem Görev Gücünün üyesi olan hem de Gri Listede bulunan tek ülke yaparak dünya aleme rezil eden sonra da muhalefet lideri kendisinden hesap sorunca küfredendir. Sefil; analar uyuşturucuya kaptırdıkları evlatlarına ağıtlar yakarken, uyuşturucu baronlarıyla poz poz fotoğraf çektirenlerdir. Tüm dünyanın gözü önünde ülkemizi kara paraya, kirli paraya, ne idüğü belirsiz paraya muhtaç edip, sonra da dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir. Namert; bu güzel ülkemizi uluslararası mafyanın saklanma, hesaplaşma ve infaz adresine dönüştürenlerdir. Gafil ise bütün bu rezaletlerin sorumluluğundan muhalefete söverek kurtulabileceğini sananın adıdır. Ülkemize tüm bu kötülükleri yapanlar tarih ve adalet önünde elbette hesap vereceklerdir” dedi. Erdoğan’ın, “Şehit edilen yavrumuzun kanının sandıkta da bırakmayalım” sözlerinin anımsatılması üzerine Öztrak, “Rezalet. Şehit yavrumuzun naaşı üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmak, çok açık söyleyeyim vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Üç yaşındaki yavrumuzun tabutunun yanına seçim sandığını koyanda vicdan falan yoktur” diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Öztrak, şu açıklamaları yaptı:

“BU AYIBA SON VERECEĞİZ: Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü… Ne yazık ki, dünyada cinsiyet uçurumunun en derin olduğu ülkelerden biriyiz. Türkiye, 2022 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde 146 ülke içerisinde 124. sırada. Suudi Arabistan’dan birkaç sıra önde, Angola ile Nijerya arasında bir yerde. Kadına yönelik şiddet ise ülkemizin kanayan yarası. Sadece bu yılın ilk 10 ayında ülkemizde cinayete kurban giden kadın sayısı 280. Şüpheli ölümlerle birlikte, hayattan koparılan kadın sayısı 482. Mevcut hükümetin, kadına bakışındaki çarpıklık, İstanbul Sözleşmesi’nden ülkemizi tek bir imzayla çıkarmasıyla zaten ayan beyan ortada… Biz bu ayıba mutlaka son vereceğiz. İktidarımızın ilk bir haftasında, İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız.

DEPREME DAYANIKLI KAMU BİNALARI YAPAMADILAR: Ülkemiz bu hafta ortasında deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Düzce’de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağızlara getirdi. Depremde yaşanan panikle kalp krizi geçiren iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Depremin değil, çürük binaların öldürdüğünü artık hepimiz biliyoruz. Ancak en sağlam olması gereken kamu binaları, Düzce’deki depremde yine enkaza döndü. 1999’da yıkılan, 2008’de yeniden yapılan Düzce Adliyesi, depremde en çok hasar gören binalar arasında. Deprem gündüz olsa o adliye binası, çok cana mal olurdu. Sağlık ocakları, okullar, camiler hepsinde durum aynı. Her depremden sonra şefaat yerine, inşaat peşinde koşan bu rantçı hükümet elinde, kamu binalarımız dökülüyor. 20 yıldır ülkeyi yöneten bu rantçı anlayışın elinde, en ufak sarsıntıda millet enkaz altında kalıyor. Hiçbir bahaneleri de yok… ‘Para’ dediler, millet bunları paraya boğdu. ‘Yetki’ dediler, millet bunlara istedikleri her yetkiyi verdi. Ama hiçbir şey değişmedi… Deprem vergisi denen Özel İletişim Vergisi’ni, bunlar kalıcı hale getirdi. Milletin konuştuğu cep telefonundan, izlediği televizyondan, dinlediği radyodan, kullandığı internetten bugüne kadar, 36 milyar 378 milyon dolar vergi topladılar. Deprem için toplanan bu milyarlarca dolar nereye gitti? Nerelerde kullanıldı? Genel Başkanımız bu soruyu hep sordu. Bunu hep gündeme getirdi. Saray ve şürekâsı; ya ‘Yol yaptık’ dedi, ya da ‘Bunların hesabını vermeye zamanımız yok’ dedi. Hep, hesap vermekten kaçtı. 2003’ten bu yana; 2 trilyon 513 milyar dolar vergi tahsil ettiler. İçeriden dışarıdan 130 milyar dolar borçlandılar. Milletimizin, atadan deden kalan malını mülkünü, 63 milyar dolara sattılar. Kendilerinden önceki 57 hükümetin 79 yılda kullandığı finansmanın, dört katını kullandılar. Kendilerine saraylar yaptılar, uçak ve lüks araba filoları aldılar, deprem toplanma alanlarına alışveriş merkezlerini diktiler… Ama bir türlü, depreme dayanıklı kamu binası yapamadılar. 20 yılda başta İstanbul olmak üzere, depreme hassas şehirlerimizde, kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüme çevirdiler. Doların yeşili için, İstanbul’a ihanet ettiler. Çok kıymetli bir zamanı, çok kıymetli kamu kaynaklarını heba ettiler. Sonunda işi yine vatandaşa yüklediler. Şarkıcı Edis’in Martıları eşliğinde, Millete ‘Çök, kapan, tutun’ dediler. Ama bunu bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. İki hafta önce depreme karşı, ‘Çök, kapan, tutun’ diyerek tatbikat yaptılar. Telefonların çoğuna deprem uyarısı ya gitmedi ya da geç gitti. Düzce depreminde ise hiçbir telefona uyarı gitmedi. Çünkü yaptıkları; hep makyaj, hep pansuman, hep aspirin tedavisi… Yaptıkları her iş gösteriş, hep yalan, hep dolan…

YEREL YÖNETİMLERİN ELİNİ TUTMAYACAĞIZ: Biz iş başına gelir gelmez, depreme hassas riskli bölgelerimizde, güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. Bu konuda yerel yönetimlerin elini tutmayacağız. Birlikte çalışacağız. İstanbul üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Hep söylüyoruz. ‘Deprem değil, tedbirsizlik öldürür.’ Bizim artık tedbirsiz geçen tek bir saniyeye bile, tahammülümüz yoktur.

ÜRETİCİ ENFLASYONU İSE YÜZDE 158 İLE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI: ‘İnsan prangaları kadar ağır, kanatları kadar hafiftir’ demiş şair Can Yücel… Ne yazık ki insanlarımızın ayağına prangalar vuran, kanatlarını ise kırıp atan bir hükümet iş başında… Bugün hükümetin vurduğu hayat pahalılığı prangası, milletimizin ayağını değil, gırtlağını sıkıyor… Geçtiğimiz yıl, ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diye bir safsata uydurdular. ‘Çin Modeli, Maçin modeli’ dediler. Güya faiz düşecek, Türk lirası değer kaybedecek, rekabet gücümüz artacak, ihracatımız şahlanacak, döviz rezervlerimiz dolup taşacak, Türk lirası değerlenecek, enflasyon düşecekti… Bu safsatayı uydurdukları gün, bundan yaklaşık bir yıl önce; tabela faizi yüzde 19, enflasyon da yüzde 19’du… Bugün sarayın tabela faizi yüzde 9. Milletin kredi faizi yüzde 30. Sarayın tabela faizi 10 puan indi ama milletin kredi faizi 10 puan arttı. Yine aynı dönemde dolar kuru 8 lira 65 kuruştan, 18 lira 65 kuruşlara sıçradı. Türk lirası ABD doları karşısında, yüzde 54 değer kaybetti. Paramız pul oldu. Enflasyon ise tam 67 puan artarak, yüzde 86’ya çıktı. O da ağır makyajlı TÜİK rakamları ile.

ÜRETİCİLERİMİZ, ESNAFIMIZ HÜKÜMETE BİR TÜRLÜ YARANAMIYOR: TÜİK ’in ağır makyajıyla. Üretici enflasyonu ise yüzde 158 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 72 puana yükseldi. Böyle bir farkı tarihimizin hiçbir döneminde görmedik. Buna göre, ‘Turpun büyüğü hala heybede’ üretici fiyatlarındaki artış, vatandaşın günlük hayatındaki fiyat etiketlerine daha tam olarak yansımamış görünüyor. Yüzde 158’lik enflasyonu kısmen üreticiler, esnaflar, sineye çekiyorlar. Kısmen de TÜİK yaptığı makyajla yok ediyor. Aslında tüketici enflasyonu, bunlar olmasaydı çoktan yüzde 100’ü geçmişti. Ama bu kadar enflasyonu sineye çeken, üreticilerimiz, esnafımız bu hükümete bir türlü yaranamıyorlar.

GEÇEN YIL 1000 LİRA GELEN DOĞAL GAZ FATURASI, BU SENE 2 BİN 617 LİRA OLDU: Soğan patates fiyatları artar, suçlu üretici, depocu, halci olur. ‘Terörist’ bile ilan edilirler. Marketlerde beyaz peynirin kilosu 150 liraya koşarken, 1 litre karton süt 25 lirayı görürken, suçlu bu sefer de marketler olur… Sütte leke var, bu kifayetsiz Saray yönetiminde leke yok… Onların bildiği en iyi iş, ellerine yüzlerine bulaştırdıkları dış politikada para karşılığı geri basmak tükürdüklerini yalamak. Sonra da hatalarıyla ezdikleri bu aziz millete, ‘Ben ne biçim devlet adamıyım ama’ diye caka satmak. Sarayın kibirlisi böyle caka satarsa, sarayın Atama Bakanı da çıkar, ‘Yeni Ekonomi Modeliyle ardı ardına rekorlar kırmaya başladık’ diye milletle kafa bulur. Kırdıkları rekorlar ortada… Sayelerinde son bir yılda tarımsal girdi fiyatları yüzde 138 artarak tüm zamanların, doğrudur, rekorunu kırmış. Resmi verilere göre bile, bu dönemde; mazot yüzde 236, gübre yüzde 227, yem yüzde 145, ilaç yüzde 111 zam gördüyse, bu zam rekorları kimin eseri? Sarayın, liyakat fakiri ve kibirli başının eseri… Kışa girdik. Evlere doğal gaz faturaları gelmeye başladı. Geçen yıl 1000 lira gelen doğal gaz faturası, bu sene 2 bin 617 lira oldu. Vatandaş, ‘Doğal gazı açmaya korkuyorum’ diyecek hale geldiyse, bu kimin marifeti? Sarayın kibirlisinin marifeti…

200 LİRA GELEN ELEKTRİK FATURASI, BUGÜN 402 LİRA GELİYORSA BU KİMİN ESERİ? SARAYIN KİBİRLİSİNİN ESERİ: Yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar, 200 lira gelen elektrik faturası, bugün 402 lira geliyorsa bu zamlar kimin eseri? Sarayın kibirlisinin eseri… Geçtiğimiz Ekim ayında, 55 litrelik bir mazot deposu 433 liraya dolarken şimdi 1.444 liraya doluyorsa bu zammı kim yaptı? ‘Ekonominin sorumlusu benim, ben’ diyen sarayın kibir abidesi, bu zamların müellifi. Bunlar, 36 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde, yüzde 137’yle ülkemizi enerji fiyatları açık ara en fazla artan ülke yaptı. Bunun sorumlusu kim? Tabii ki sarayın kifayetsiz muhterisi…

HÜKÜMET, KENDİ ALACAĞINA YÜZDE 122,93 ZAM YAPIYOR: İşte daha dün Resmî Gazete’de yayımlandı. Maktu harçlara, emlak vergisine, damga vergisine, trafik para cezalarına, pasaport ve diğer değerli kâğıt bedellerine bu kifayetsiz hükümet yüzde 122,93, yeniden değerleme oranında zam yapacak. Bu, yeniden değerleme oranında daha önce görülmemiş bir rekor. Bunlarda insaf yok, millete acımak yok. Vatandaşlarımızla aralarında saray duvarları var. Milleti görmüyorlar, duymuyorlar. Enflasyonu, hayat pahalılığını bile isteye azdırıyorlar. Milleti önce enflasyonla eziyorlar. Ardından bir de vergileri enflasyon kadar artırarak, milletimize çifte fatura kesmeye hazırlanıyorlar. Hükümet, kendi alacağına yüzde 122,93 zam yapıyor. Ama iş insanı, tüccar, esnaf bu zammı millete yansıtınca, sarayın kibirlisi bunları suçlu ilan ediyor. Buradan sesleniyoruz. Onu bunu suçlamayı bırakın, vergi ve harçlara uygulanacak zammı, yarıya indirme yetkiniz var. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde de yüzde 80 indirim yetkiniz var. Bu yetkileri kullanın. Vatandaşı, sebep olduğunuz hayat pahalılığına bir defa daha ezdirmeyin. Yeni kamu zamlarıyla çifte kavurmayın.

GENEL BAŞKANIMIZ, OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ SÖZÜNÜ VERİNCE BUNLAR DA ‘MATRAH İNDİRİMİ YAPACAĞIZ’ DEDİLER: Milletimiz Erdoğan yüzünden evi de, arabayı da ancak rüyasında görür hale geldi. Erdoğan, sebebi olduğu enflasyon tsunamisiyle insanlarımızın, ailesine yuva olacak bir ev, ayağını yerden kesecek bir araba alma hayallerini de çaldı. Genel Başkanımız, otomobilde ÖTV indirimi sözünü verince Bunlar da ‘Matrah indirimi yapacağız’ dediler. Ama diyoruz ya, her işleri makyaj, her işleri algı, her işleri yalan dolan… Yaptıkları matrah düzenlemesinde, dağ fare bile doğurmadı. Ne sektör, ne de vatandaş mutlu oldu. Yapılan düzenleme sınırlı araçta ve son derece sınırlı modellerde etkili olacak. Yıl başında otomobillere gelecek yeni zamlarla bu düzenlemenin etkisi de tamamen kaybolacak. TOGG’u gösterdiler ama milletin binebileceği TOGG’un ancak 2027’de piyasaya sürülebileceğini bugün TOGG’un genel müdürü açıklıyor. Ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sandık ufukta göründü. Milletimizin çalınan umutlarını biz telafi edeceğiz.

SİZİN ELİNİZİ YÜZDE 9 FAİZDE TUTAN NE? NASSINIZIN SINIRI YÜZDE 9 FAİZE KADAR MI?: Dün sarayın söz dinleyen Merkez Bankası saraydan gelen talimatla, dünyadaki tüm Merkez Bankaları Mersin’e giderken, tersine gitmeyi sürdürdü. Tabela faizini yüzde 10,5’tan yüzde 9’a çekti. Ama artık daha fazla faiz indirimi yapmayacağını da ilan etti. Allah aşkına! Siz bu yüzde 9 faizin karar olduğunu nereden tespit ettiniz? Nassınızın sınırı yüzde 9 faize kadar mı? Yüzde 9 faizin caiz olduğuna neye göre karar verdiniz? Hadi geçelim bu ahretlik soruları… Peki, sarayın bu yüzde 9 faizinden kim yararlanıyor? Sanayicimiz yararlanacak mı? İhracatçımız yararlanacak mı? Esnafımız, sanatkârımız yararlanacak mı? Tüketicilerimiz yararlanacak mı? Hayır. Sarayın bir avuç yandaş müteahhidi ve batık zombi şirketleri yararlanıyor

MOTOR YAĞ EKSİLTİRSE YATAK SARAR, ARABA YOLDA KALIR: İş insanlarımızın, ‘Krediye erişemiyoruz’ feryadı her gün artıyor. ‘Faiz düşecek, krediye erişim artacak’ derken durum tam tersi oldu. Kredilerin artış hızı yavaşladı. Ne kredi kullanma ne de kredi alma iştahı kaldı. Ekonomide reel sektör arabanın motoru ise finans sektörü de motorun yağıdır. Motor yağ eksiltirse yatak sarar, araba yolda kalır. Oyun içerisinde sürekli değiştirilen kurallar hem bankaları, hem de iş dünyasını şaşkına çevirmiş durumda. İş dünyasında stres her gün daha da artıyor. Ekonomide öngörülebilirlik derseniz, hiç kalmadı. Nitekim Kasım’da reel kesim güveni son 29 ayın en düşük seviyesine geriledi. İşte bir kez daha dün oyun içinde kural değişti. Bankalar Türk lirası Mevduatlarını toplam mevduatlarının yüzde 50’sinin üzerine taşıyamazlarsa ödeyecekleri yüzde 3 komisyon yüzde 8’e çıktı. Hala sopayla, tehditle ekonomideki dolarizasyonu düşürebileceklerini sanıyorlar.

ARTIK KKM DE VATANDAŞIN TASARRUFUNU, ENFLASYONDAN KORUYAMAZ HALE GELDİ: Bir ekonomide dolarizasyonun panzehri güvendir. Öngörülebilirliktir. Güya dolarizasyonu engellemek için geçtiğimiz aralık ayında Dövize Çevrilebilir Mevduattan bozma Kur Korumalı Mevduatı getirdiler. ‘Bütçeye yükü olmayacak’ dediler mart ayından bu yana bütçeden Kur Korumalı Mevduat için bankalara 91 milyar 565 milyon lira faiz ödediler. Merkez Bankası’nın ödedikleriyle beraber bankalara mudiye verilmek üzere ödedikleri faiz 160 milyar lira. Ama artık KKM de vatandaşın tasarrufunu, enflasyondan koruyamaz hale geldi. 11-18 Kasım haftaları arasında KKM stoku ilk kez geriledi. Millet parasını ufak ufak çekmeye başladı. Kendi milli parasına güvenmeyen, Türk lirası mevduatı dolara endeksleyen kendisi vatandaşından dolarla borçlanan bir hükümet, dolarizasyonu engelleyemez.

RABİA KATAR TOPRAKLARINA GÖMÜLÜYOR: İç borç stokunun yüzde 27’si döviz cinsinden. Yüzde 22’si de TÜFE’ye endeksli. İç borcumuz döviz ve enflasyondaki hareketlere son derece duyarlı. Sarayın marifetiyle azan enflasyon paramızın pul olması iç borç faiz yükünü sıçratıyor. Faiz indirimlerinin başladığı geçtiğimiz eylülden bu yana iç borcun anaparası 631 milyar lira faizi 1 trilyon 841 milyar lira arttı. Faiz yükündeki artış anaparanın üç katı… İşte bugün sarayın faizi yüzde 9 ama hazine tarafından ödenecek faiz iç borcun anaparasını aşmış durumda. Hem içeriden hem de dışarıdan para bulmak zorlaşıyor. Saray ekonomide sıkıştıkça emir alıyor. Suudi Arabistan Erdoğan’a ‘Sisi’nin elini sık 5 milyar doları Merkez Bankana yatırayım’ diyor. Hoop o el bırakın sıkmayı avuçlar arasına alınıp bir de köfteleniyor. 5 milyar dolara ‘Katil Sisi’, ‘Zalim Sisi’, ‘Darbeci Sisi’, bir anda oluyor ‘Dostum Sisi’… Meydanlarda ardından hıçkıra hıçkıra ağlanan dört parmak yapıp selamlatılan Rabia Katar topraklarına gömülüyor… Şimdi de AK Partili belediyeler, meydanlara diktikleri Rabia heykellerini toplayıp kaldırmakla meşguller. Erdoğan da bu aralar doların yeşili için kirlettiği testiden kana kana su içiyor. Omurga insan iskeletinin temel eksenidir. Omurga kırılırsa tedavisi yoktur. Fikri tutarlılık, siyasi ilke ve inançlar siyasetçinin omurgasıdır. Erdoğan için sürekli ‘gömlek değiştirmek’, ‘Gerekirse papaz elbisesi giymek’ sıradan işlerdir… Rahmetli Osman Bölükbaşı’nın dediği gibi ‘Koltuğunun altında haç taşıyan fakat hacı görünmeye çalışan Gâvur diye öldürüp şehit diye namaz kıldıran siyasetçilerden sakınılmalıdır.’

ERDOĞAN İÇİN TEK BİR ÖNCELİK VARDIR. O DA OTURDUĞU KOLTUĞUDUR: Erdoğan için tek bir öncelik vardır. O da oturduğu koltuğudur. O koltuğu korumak için Erdoğan’ın yapmayacağı şey vermeyeceği taviz çiğnemeyeceği değer ve ilke yoktur. O nedenle Erdoğan’ın açıkları, zaafları bugün ülkemizin en önemli beka sorunudur. Bu arada Sarayın bekçisi de “Sisi yetmez, Esad’ın huzuruna da bir var birkaç milyar da oradan al belki seçime kadar dayanırız’ diye ter ter tepiniyor. İşin nerelere gittiğini görmeye başlayan saray ve beslemelerinin ayarı ve ağzı da bozuldu. Cumhuriyet tarihimizin en ağzı bozuk hükümeti kuşkusuz bu hükümet. Ne seviye var, ne de edep…

AĞZINDAN HAKARETİ, DUDAKLARINDAN KÜFRÜ DÜŞÜRMEYEREK ÇARESİZLİĞİNİ SERGİLİYOR: Plan Bütçe Komisyonunda atanmış bakanlar seviyesizlikte birbiriyle yarışıyor. Sarayın atadığı bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve milletin seçtiği vekillerine hakaretler, küfürler yağdırıyor. Atanmışların seçilmişler üzerindeki böyle bir vesayet girişimini böyle bir zilleti bu Meclis ne gördü, ne de duydu… Meclis Başkanı da bunları konu mankeni gibi izliyor. Ama Atalarımızın dediği gibi; ‘Ön teker nereye çekerse arka teker de oraya gider.’ ‘Üslubu beyan, aynıyla insan’ derler. Erdoğan’ın üslubu zaten herkesin malumu… Genel Başkanımızın ortaya koyduğu hakikatlere doğru düzgün cevap veremeyen bu zat şimdilerde yine ağzından hakareti, dudaklarından küfrü düşürmeyerek çaresizliğini sergiliyor. Buradan ifade edelim.

Zavallı; ülkemizi, ‘Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanında’ Mali Eylem Görev Gücü’nün gözetim altına aldığı ülke listesine, yani Gri Listeye düşürendir. Ülkemizi hem Mali Eylem Görev Gücünün üyesi olan hem de Gri Listede bulunan tek ülke yaparak dünya aleme rezil eden sonra da muhalefet lideri kendisinden hesap sorunca küfredendir. Sefil; bu ülkeye 2010’dan bu yana giren 55 milyar doların, kaynağını ve sahiplerini açıklayamayan, ülkemizi, bankalarımızı başka ülkelerde mahkeme kapılarına düşürenlerdir. Türkiye’yi her hafta 5 bin uyuşturucu satıcısının tutuklandığı hapishanelerindeki her üç kişiden birinin, uyuşturucu satıcısı olduğu bir ülke durumuna sokanlardır. Analar uyuşturucuya kaptırdıkları evlatlarına ağıtlar yakarken, uyuşturucu baronlarıyla poz poz fotoğraf çektirenlerdir. Tüm dünyanın gözü önünde ülkemizi kara paraya, kirli paraya, ne idüğü belirsiz paraya muhtaç edip, sonra da dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir. Namert; bu güzel ülkemizi uluslararası mafyanın saklanma, hesaplaşma ve infaz adresine dönüştürenlerdir. Haysiyet fukarası, Suriye’deki iç savaşa emperyalistlerin talimatıyla çanak tutan, ülkemizi bir açık hava mülteci kampına çevirip 45 milyar dolar faturayı milletinin sırtına yükleyen namus bildiğimiz hudutlarımızı tehlikeye atan, sonra da ‘Bir el sıkışırız olur biter’ sananlardır. Gafil ise bütün bu rezaletlerin sorumluluğundan muhalefete söverek kurtulabileceğini sananın adıdır. Ülkemize tüm bu kötülükleri yapanlar tarih ve adalet önünde elbette hesap vereceklerdir.

TÜRKİYE’MİZ SIRTINA TÜNEYEN, TÜRKİYE’NİN SIRTINA TÜNEDİĞİ İÇİN KENDİNİ DEV SANAN BU SİYASET FUKARALARINI ARTIK SIRTINDAN ATMAYA HAZIRLANMAKTADIR: Türkiye’miz sırtına tüneyen, Türkiye’nin sırtına tünediği için kendini dev sanan bu siyaset fukaralarını artık sırtından atmaya hazırlanmaktadır. Milletimiz bu siyaset fukaralarını sırtından attığı gün, medeniyet ve refah yolunda dev adımlarla koşmaya başlayacaktır. Dostluğu aranan, hasımlığından kaçınılan bir ülke olacaktır. İşte biz bunu yapmak için geliyoruz. Ülkemizi kısır tartışmalardan çıkarıp, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında feraha ve refaha kavuşmuş bir ülke yaratmak için geliyoruz.

AZİZ MİLLETİMİZİ HAK ETTİĞİ FERAHA VE REFAHA KAVUŞTURACAĞIZ: Sayın Genel Başkanımız 3 Aralık’ta, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi, feraha ve refaha çıkaracak büyük bir vizyonu kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak. Omuz omuza vereceğiz aziz milletimizi hak ettiği feraha ve refaha kavuşturacağız. Biz hazırız. Milletimiz hazır.”

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖSYM’nin sınav takvimini değiştirmesi ile ilgili soruya, Öztrak; “Şu manzaraya bakın. Devletimiz bir sınavı bile doğru düzgün yapamayacak hale geldi. KPSS’deki skandallar zinciri hafızalarda. Şimdi de doğru düzgün tarih belirleyemiyorlar. YKS’yi erteliyorlar. Bu, hükümetin mefluç olduğunu ayan beyan ortaya koymaktadır. Seçimin kanunen ne zaman yapılacağı belli. Siz geliyorsunuz bu tarihe üniversite sınavını koyuyorsunuz. Ama bu bizim bezirganların vermiş oldukları seçim tarihlerine de güvendiğimiz anlamına gelmesin. Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Erdoğan’ın, “Şehit edilen yavrumuzun kanının sandıkta da bırakmayalım” sözlerinin anımsatılması üzerine Öztrak, “Rezalet. Şehit yavrumuzun naaşı üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmak, çok açık söyleyeyim vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Üç yaşındaki yavrumuzun tabutunun yanına seçim sandığını koyanda vicdan falan yoktur. Milletimiz, oy için İmralı’dan mektup dilenenin kim olduğunu unutmadı. Vatandaşlarımız, sandıkta gerekeni yapacak bu kifayetsizleri evlerine gönderecektir” diye konuştu. (ANKA)