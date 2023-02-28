Öztrak: Milletimiz, hakaret eden bu beceriksizlerin notunu çoktan verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “2022 yılı, Türkiye ekonomi tarihinde, şaha kalkan enflasyon, rekor kıran dış ticaret açığı, iç taleple büyüyen ekonomi, bozulan gelir dağılımı ve daha da artan ekonomik kırılganlıklarla hatırlanacak. Türkiye’nin saygın iktisatçıları, olacaklar konusunda bu hükümeti uyardı. Bizler de çok uyardık. O dönemde de olmadık hakaretler ettiler. Şimdi, ekonomide sebebi oldukları yıkımın ardından bizden ‘helallik’ isterler mi? Arsızlığı siyasi sermaye yapanlar, elbette isteyebilir. Milletimiz, istifa etmeyip hakaret eden bu liyakatsizlerin, bu beceriksizlerin, bu kifayetsizlerin notunu çoktan verdi. Sandıkta da tasdiknamelerini verecek” dedi.

Faik Öztrak, bugün soyla medya hesabında yaptığı açıklamada, AKP iktidarının ekonomi politikasını eleştirdi. Öztrak, şunları kaydetti:

“‘FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCE’ SAFSATASI, EKONOMİK DENGELERDE CİDDİ YARALAR AÇTI”

“Deprem, yüreklerimizde derin yaralar açtı. Bu yaralar öyle kolay kolay kapanmayacak. Kaybettiklerimizin acısını hep taşıyacağız. ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ safsatası da ekonomik dengelerde ciddi yaralar açtı. Bu yaranın kapanması da zaman alacak. Önce ‘Çin Modeli’ dediler. Baktılar tutmuyor, uydurdukları zırvaya ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ dediler. Güya faiz düşecek, yatırım ve rekabet gücü artacak, ihracat ve sanayi üretimi şahlanacak, cari açık kapanacak, ardından da enflasyon da düşecekti.

Sonuç ne oldu? Dedikleri ne varsa tersi oldu. Büyümenin itici gücü, yatırım ve ihracat değil, iç tüketim oldu. Net ihracatın büyümeye katkısı önce yavaşladı, sonra negatife döndü. Büyüme, 2022’nin ikinci yarısında hız kesti.”

“MİLLETİMİZ, İSTİFA ETMEYİP HAKARET EDEN BU LİYAKATSİZLERİN, BU BECERİKSİZLERİN, BU KİFAYETSİZLERİN NOTUNU ÇOKTAN VERDİ. SANDIKTA DA TASDİKNAMELERİNİ VERECEK”

‘Sektörel Büyüme Hızları’ ve ‘İş Gücünün Milli Gelirden Aldığı Pay’ grafiklerini paylaşan Öztrak, açıklamasına şöyle devam etti:

“‘Faiz düşüreceğiz, üretimi şahlandıracağız’ diyorlardı. Ekonomide öngörülebilirliği ve güveni bitirdiler. Dış ticarete açık tarım, sanayi gibi sektörlerimizde üretim ciddi darbe aldı. Büyümeyi hizmet sektörü sürükledi. 2022’de en hızlı büyüyen sektör ise yüzde 21,8 ile finans oldu.

Peki hükümetin ekonomik tercihleri gelir dağılımını düzeltti mi? Ne gezer. Emeğin milli gelirden aldığı pay, büyük darbe aldı. Ekonomi politikalarının amacı refahı artırmak, artan refahı adil paylaşmaktır. 2022’de, sabit ve dar gelirli adına çok ciddi bir refah kaybı var. 2022 yılı, Türkiye ekonomi tarihinde, şaha kalkan enflasyon, rekor kıran dış ticaret açığı, iç taleple büyüyen ekonomi, bozulan gelir dağılımı ve daha da artan ekonomik kırılganlıklarla hatırlanacak.

Türkiye’nin saygın iktisatçıları, olacaklar konusunda bu hükümeti uyardı. Bizler de çok uyardık. O dönemde de olmadık hakaretler ettiler. Şimdi, ekonomide sebebi oldukları yıkımın ardından bizden ‘helallik’ isterler mi? Arsızlığı siyasi sermaye yapanlar, elbette isteyebilir. Milletimiz, istifa etmeyip hakaret eden bu liyakatsizlerin, bu beceriksizlerin, bu kifayetsizlerin notunu çoktan verdi. Sandıkta da tasdiknamelerini verecek.” (ANKA)