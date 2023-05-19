Öztrak: Erdoğan’dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz
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Öztrak: Erdoğan’dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Beş yıl önce ‘Ver yetkiyi gör etkiyi’ diyerek gelen Erdoğan, dövizlerimizi tüketti, paramızı pul etti. Milleti işsizlikle hayat pahalılığı arasında ezdi. Ekonomi yama tutmuyor. Son müdahalesinde, millet bankalardan kredi alamadı. Kredi kartından nakit çekemedi. Bugün geri adım attı. Türkiye için karar ver. Tekeden süt sağılmaz. Bu metal yorgunu iş bilmezlerin elinde artık ekonomi dikiş tutmaz. Erdoğan’dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz” dedi.

CHP Ekonomi Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “işsizlik ve hayat pahalılığına” dikkat çekti. Öztrak, bugün Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Beş yıl önce ‘Ver yetkiyi gör etkiyi’ diyerek gelen Erdoğan, dövizlerimizi tüketti, paramızı pul etti. Milleti işsizlikle hayat pahalılığı arasında ezdi. Ekonomi yama tutmuyor. Son müdahalesinde, millet bankalardan kredi alamadı. Kredi kartından nakit çekemedi. Bugün geri adım attı. Türkiye için karar ver. Tekeden süt sağılmaz. Bu metal yorgunu iş bilmezlerin elinde artık ekonomi dikiş tutmaz. Erdoğan’dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz.” (ANKA)

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