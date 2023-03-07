Özrü kabahatinden büyük

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yı anlayamadım. Avrupa’da rezil ol, Süper Lig’e havlu at ve lig sonuncusuna yenil, sonra da çık, “Ben Trabzonspor’a zarar verecek bir şey yapmadım” de. En sonunda da pişkin pişkin özür dile. Zarar verecek bir şey yapmadıysan neden özür diliyorsun?

‘Av mevsimi’ bu yıl bitti sayın Avcı. Bak, alınan kupalara, şampiyonluğa rağmen Ahmet Ağaoğlu ne yaptı? Kulübe zarar mı verdi veya çok mu kötü yönetti de bıraktı? Sen her yenilgi sonrası ya özür diliyorsun ya da oyuncularını suçluyorsun. Şampiyon takıma nasıl bir kadro mühendisliği yaptığını çözemedik. Sezon başından bu yana bir türlü ideal 11’ini bile oluşturamadın. Böyle giderse eldeki son hedef olan Türkiye Kupası’ndan da pek umut yok. O da gittikten sonra neyin mühendisliğini yapacaksın çok merak ediyorum. Biraz amiyane olacak ama şu sıra, ‘kaldırım mühendisliği’ çok moda.

Sayın Avcı’nın elinde yağ, un ve şeker bol miktarda vardı ama bir türlü helva yapamadı. Yani ne mühendislik ne de bir aşçılık yapabildi ama yerinde oturuyor. Seçilecek başkan adayından garantiyi almış gibi gözüküyor. Avcı, “Trabzonspor’a yeni bir hikaye yazmaya geldik” demişti. Bu sezon bu hikaye masal oldu. İnşallah önümüzdeki sezon yeni masallar okumayız.