Özkan Uğur’un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi’nden alındı
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Özkan Uğur’un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi’nden alındı

Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur’un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi’nden alındı. Uğur AKM’de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdarda özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.  Özkan Uğur’un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi’nden alındı. Uğur’un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’ ne götürülüyor. Uğur 11.00’de AKM’de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

(DHA)

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