Özkan Baltacı’dan gümüş madalya

Efsane Kenyalı atlet Kip Keino´nun adını taşıyan World Athletics Challenge etabı Nairobi´de yapıldı. Özkan Baltacı çekiç atmada ikinci oldu.

1968 ve 1972 olimpiyatlarının altın madalyalı atleti Kip Keino adına Kenya´nın başkenti Nairobi´de ilk kez düzenlenen World Athletics Challenge yarışması, dün yapıldı. Müsabakalarda Türkiye´den Özkan Baltacı ve Hilal Yego yarıştı, Aras Kaya ise yarış öncesi oluşan hafif sakatlığı nedeniyle start alamadı.

Çekiç atmada yarışan Universiade şampiyonu Özkan Baltacı, 69.34´lük atışıyla ikinci sırada yer aldı. Baltacı, 70.20 atan İtalyan Marco Lingua´nın arkasında kürsüye çıktı.

3000 metre su engellide ise Türkiye şampiyonu Hilal Yego, bu yılki performansının uzağında kaldı. Türkiye şampiyonu Yego, 9:22.57 ile yarışı 10´uncu olarak noktaladı.