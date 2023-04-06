Özgür Özel’den CHP il başkanlığına saldırı açıklaması
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Özgür Özel’den CHP il başkanlığına saldırı açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün; “06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz.” (ANKA)

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