Özgür Özel, Soylu’yla ilgili dosyayı açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in dosyasını açtı.

“İçişleri Bakanı olduktan beri onun bir trol ordusu olduğunu biliyoruz” diyen Özel, Soylu’nun 4 Ekim 2016 tarihinden beri danışmanı olan Emin Şen’in Devlet Memurları Kanunu’na aykırı olarak şirketlerinin olduğunu ve yöneticilik yaptığını açıkladı. Soylu’nun ve devletin kurumlarına ait bazı sosyal medya hesaplarını Şen’in yönettiğini ifade eden Özel, “Aynı İPhone marka telefon ile atılmış ikisi de. ‘Eminimsi’nin cebindeki cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez. Ama Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetkinlik var. Kullanıcı değiştirince Jandarma oluyor, şanlı Jandarma’nın yerini geçiyor; kullanıcı değiştirince Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, emniyet teşkilatımızın yerine geçiyor… Eminimsi’nin arka cebinde geziyor bu hesaplar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM basın toplantısı düzenledi. Özel, dün Meclis’te yaptığı basın toplantısında; “Süleyman Soylu sen yarını bekle… Yarın burada bir dosya açıklayacağım, bir büyük dosya” demişti. Bakan Süleyman Soylu, danışmanı Emin Şen, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve sosyal medya kullanıcıları üzerine Özel’in yaptığı açıklamalar öncesi Meclis’te basın toplantısı salonunda bir süre hazırlık yapıldı. O sırada basın mensuplarından bir süreliğine izin istendi.

Sosyal medya hesaplarının kontrolü ve algı yönetimi üzerine Özel, “Hep tanıdığınız ‘Ebabil’, ‘Derin Hareketler’, ‘İBB Kandil Kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve o kanalda hazırlanan içeriklerin 8 bin trole servis edilen bilgiler. Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon programına, Ebabil Harekâtı, diyorlar ki ‘Altılı Masa’dan ilk açıklamayı Ahmet Davutoğlu yaptı. Altı partinin lideri, Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacakmış. Kısaca kukla seçeceğiz, kaos getireceğiz’ diyerek konuşuyor. Mesaj burada. Ardından Ebabil Harekatı’nın 8 bin trolü bu itibar suikastına, saldırıya başlıyorlar. Ekrem İmamoğlu için hazırlıklar…” dedi.

Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“3 ARKADAŞIMIZA BIRAKIRIZ DEMİŞTİK. BIRAKTIK: İşin öznesi Süleyman Soylu. Bir gün sonraya söylediğimiz için Türkiye’de son günlerde sokaklarda yaşananlar, siyasette yaşananlar, neleri tartıştığımız düşünüldüğünde açıklayacaklarımızı, biz açıklayacak durumda olmazsak 3 arkadaşımıza bırakırız demiştik. Bıraktık onu demiştik. Bu konu dünden beri Türkiye’de önemli bir gündem haline geldi. Endişelerini bildirenler ya da ‘siz de korkuyorsanız biz ne yapalım’ diyenler uzunca bir şekilde bu meseleyi tartıştılar.

YAPTIĞIMIZ SİYASETTE KORKMAK, GERİ ADIM ATMAK, SUSMAK, BİR KELİME EKSİK KONUŞMAK YOK: Elbette biliyorsunuz ki yaptığımız siyasette korkmak, geri adım atmak, susmak, bir kelime eksik konuşmak yok. Ancak Türkiye’nin nasıl bir atmosfere sürüklendiğini görmek açısından kıymetliydi. Birazdan o atmosfer birileri eliyle nasıl yaratılıyor, nasıl yönetiliyor ve nasıl finanse ediliyor ve bu hepimizin cebinden nasıl çıkıyor kanıtlarıyla anlatacağım.

BUGÜN ÇOK KONUŞULAN, İDDİA EDİLEN BİR MESELEYİ TÜM BOYUTLARIYLA İSPAT ETMEYE GELDİK: Bugüne kadar hep Süleyman Soylu’ya sorular sorduk, cevaplar bekledik. Cevaplar alamadık veya aldığımız cevaplardan tatmin olmadık. Ama bugün Süleyman Soylu’ya soru sormayacağız. Verebileceği bir cevap olduğunu da düşünmüyoruz. Bugün çok konuşulan, iddia edilen bir meseleyi tüm boyutlarıyla ispat etmeye geldik.

ÖNCE FİNANSMANINI SAĞLADILAR, SONRA AK PARTİ’YE LANSMANINI YAPTILAR: Şimdi nasıl bir suç işleri bakanı ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatarak başlamak isterim. Gaziosmanpaşa’da başladığı siyasi hayatına Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Demokrat Parti Genel Başkanlığı olarak devam edip bir dönem merkez sağın prensi olarak gösteriliyordu. Sonra bir gün ne oldu? Demokrat Parti’nin Genel İdare Kurulu’nun 12 Eylül 2010 Referandum’unda ‘Hayır’ oyu vereceklerini ve ‘hayır’ kampanyası yapacaklarını ilan etmesine rağmen partinin önceki genel başkanı sıfatı taşıyor olmasına rağmen, partinin üyesi iken 12 Eylül 2010 Referandumu’nda ‘Evet’e çalışmaya başladı. Fetullah Gülen Cemaati’nin finansmanıyla 51 ilde görkemli ‘Evet’ kampanyalarının konuşmacısıydı. Önce finansmanını sağladılar, sonra AK Parti’ye lansmanını yaptılar.

SEN FETULLAH GÜLEN’İ ZİYARETE GİTTİN Mİ DİYE SORDUĞUMUZDA ASLA BU SORUYA HAYIR CEVABI VERMEMİŞTİ: Merkez sağın prensinin AK Parti yolculuğundaki taşıyıcının FETÖ örgütü olduğuna hiçbir şüphe yok. Bu konuda akademisyen Vedat Demir ile bağlantısını aşağıda bir fiili gensoruda suratına 3 tane 20, sonra gensorudaki 20 dakika ile toplam 80 dakika anlatmıştık. Bir kelime cevap veremeyip, ‘Vedat Abi’nin terör örgütü iltisakı sonradandır, o zaman yoktu’ demişti. Sen Fetullah Gülen’i ziyarete gittin mi diye sorduğumuzda asla bu soruya hayır cevabı vermemişti. Bugüne kadar da vermedi.

FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ, O ZAMANKİ ADIYLA FETULLAH GÜLEN CEMAATİ’NDEN DOLAYI İLK SİVİL İHRAÇTIR: Kendisi 51 ildeki kampanyasını yapanlar tarafından AK Parti’ye lansman edildiği süreçte bir ihraç yaşadı. Demokrat Parti’den ihraç. Kendisi Fetullahçı Terör Örgütü, o zamanki adıyla Fetullah Gülen Cemaati’nden dolayı ilk sivil ihraçtır. İlk sivil ve siyasi ihraçtır. Şimdi o ihraç süreci ve sonrasında yaşananların bugün hayatımızı ne hale getirdiğini ve bunu nasıl yönettiklerini konuşmaya başlayacağız.

İÇİŞLERİ BAKANI OLDUKTAN BERİ ONUN BİR TROL ORDUSU OLDUĞUNU BİLİYORUZ: 2012’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Kasım 2015’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ağustos 2016’da da İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanı olduktan beri onun bir trol ordusu olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin unutulmaz İçişleri Bakanları var. Her siyasi gelenekten… Yıldırım Akbulut, İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Nahit Menteşe, Hasan Fehmi Güneş gibi. Şüphesiz Süleyman Soylu da unutulmayacak.

ŞÜPHESİZ O DA UNUTULMAYACAK BİR BAKAN OLACAK: Bugün burada Soylu’nun itibar suikastlarının, manipülasyonların, dezenformasyonların nasıl yapıldığını, nasıl etik, kanun dışı yollara sapıldığını ve bunların nasıl bir yolsuzluk ve usulsüzlük ağı ile finanse edildiğini kanıtlarıyla ortaya koyacağız. Şüphesiz o da unutulmayacak bir bakan olacak. Ama nasıl anılacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

İSMAİL ÇATAKLI’NIN FETÖ FİRARİSİ KARDEŞİ NE OLACAK DEMİŞTİK: Kendisi ve bakan yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışanların yakınları üzerinden İstanbul Büyükşehir’e terör örgütü hamisi, koruyucusu, irtibatlısı yaftasını yapıştırdığında biz kendisine o güne kadar bizde olan bir bilgiyi sormuş ve İsmail Çataklı’nın FETÖ firarisi kardeşi ne olacak demiştik. İsmail Çataklı önce buna saldırarak sonra kabullenerek sonra da çorap söküğünü biz çektikçe çözülerek cevap verdi. O sırada Süleyman Soylu’nun krizi yönetim biçimi zaten kardeşi ile altı, yedi yıldır küsler konuşmuyorlar diyor. Çıkarma hesabı yapıyor. Ertesi gün Çataklı, yılbaşına, yeni yıl izni için geldiğini ifade verdiğini söylüyor. O güne kadar ortada duran soru nasıl girdi, gözaltına alındı mı, terör savcısının karşına çıktı mı, soruları yanıtladı mı, tutuklu mu, serbest mi, Türkiye’de mi, Paris’te mi? Bu sorulara hala yanıt vermediler. Kamuoyu hala Osman Çataklı’dan FETÖ’nün frankofon imamına ne oldu sorusunu bekliyor. Ama süreçleri de birlikte nasıl yürütüyorlar, onlara da bakacağız.

EMİN ŞEN, 4 EKİM 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN BAKAN DANIŞMANIDIR: Süleyman Soylu’nun trol ordusunun muhaliflere, bize, size neler yaptığını biliyoruz da bu trol orduları nasıl oluşmuş, nasıl yönetiliyor diye bakarken, bir isimden bahsedeceğim. Emin Şen. Emin Şen, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Kendisinin sosyal medya hesabı ‘eminimsi’dir. Bunu 2010 yılından beri kullanmaktadır. Burada kendisinin bakan danışmanı olduğunu, kendisine sadece bakan danışabileceğini, diğerlerine herkesin danışabileceğini söyleyen bir paylaşımı ile ‘eminimsi’nin kendisi olduğunu zaten kabul etmektedir.

SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ ADI ALTINDA TROLLÜK EĞİTİM VERİLDİĞİNİ BÜTÜN HESAPLARDAN TEYİT EDEBİLİRSİNİZ: Emin Şen, Süleyman Soylu’nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Süleyman Soylu, AK Parti’de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu zaman. Burada sadece 3 örneği aldık. AKP Gençlik Sivas, AKP Gençlik Erenler hesabından. Ancak geriye gidildiğinde Süleyman Soylu’nun teşkilata, her ilçede gençlik kolları düzeyinde sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitim verildiğini bütün hesaplardan teyit edebilirsiniz.

O ZAMANLAR FETÖ İLE İRTİBATINI KOPARMADIĞINDA BU FOTOĞRAF ÜZERİNDEN ATIŞMIŞLAR: Biz ne zamandır birlikteler dediğimizde, sosyal medya üzerinde o zamanlar FETÖ ile irtibatını koparmadığında bu fotoğraf üzerinden atışmışlar. Ama biz kendisini sayın Trabzon milletvekilleri ile sayın Balta burada Ayşe Hanım burada, Trabzon’un bütün milletvekilleri ile birlikte oturup 2013 yılında, muhtemelen Trabzon’da bir değerlendirme toplantısında görüyoruz. ‘Eminimsi’ bilgisayarının mouse’nu kullanıyor. Süleyman Soylu oturuyor ve Trabzon milletvekilleri ile birlikte bir sunum izliyorlar. Birlikteler. Ama halen birlikteler. 2020’de birlikteler. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı için yapmış oldukları bir kamu spotunun çekimi için de yeşil ekranın önündeler.

BU ŞİRKETTE EMİN ŞEN, BURAK GÜL VE ERKAN GÜL VAR: Peki bu Emin Şen’in ticari bir tarafı var mı dediğimde olmaz Özgür Bey demeniz lazım. Bırak onu. Niye? Çok açık bir şey var. Devlet Memurları Kanunu, madde 28 der ki, ‘Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de devlet memurlarının şirket kurma yasaklarına ve şirketin türü ne olursa olsun o şirkette yönetici olma yasağına tabidir.’ Yine de bakalım. Çünkü bunlar bir sürü şeye tenezzül edebiliyorlar. Önce Emin Şen’e ait Native Teknoloji diye bir firma göreceğiz. Native Teknoloji, tamamen kendisine ait olan, yöneticisinin de kendisi olduğu bir şirket. Ama bu şirkette Emin Şen, Burak Gül ve Erkan Gül var. Bu arkadaşların başka bağlantılarına daha sonra değiniriz.

ORTAK FETULLAH GÜLEN’İ OKUDUĞU ŞİİRLE AĞLATAN FETULLAH GÜLEN’İN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ MÜCTEBA KILIÇ: Bir şirket daha var ki 2010 yılında Emin Şen tarafından kurulmuş. O günden bu yana hep hissedarı. Ve hep şirketin yöneticisi. Devlet Memurları Kanunu, bakan müşavirlerini bu işten menediyor. Ama 12 yıldır bu suçu işliyor. 12 yıldır ortakları var. 2010’da referandumda. Ortakları Hasan Parlak, Neslihan Oğur ve Mücteba Kılıç. Ama sonra bir şey olmuş. Ortaklardan ayrılmış. Ne olmuş? Bahsettiğim isimler, FETÖ’cü Turgay Oğur, darbeden sonra eşiyle birlikte Güney Afrika’ya kaçmış ve oradaymış. Diğer ortak Fetullah Gülen’i okuduğu şiirle ağlatan Fetullah Gülen’in alnından öptüğü Mücteba Kılıç. Ve Mücteba Kılıç’a 2018 yılında Hamza Dağ ve Recep Tayyip Erdoğan imzalı AK Parti Siyaset Akademisi Başarı Sertifikası vermeyi de ihmal etmemişler. Ama şirketin bu ortakları yanından ayrılmışlar. Beyefendi 2 yıl 8 ay hapis yatmış. Sonra sertifika almış. Bu beyefendi sırra kadem basmış. Bu arkadaşların ortak özellikleri FETÖ’nün sosyal medya ve gençlik kampanyalarını yöneten Genç Siviller Hareketi’nin ve Genç Siviller Derneği’nin yöneticileri ve üyeleri.

TÜBİTAK, ESKİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ YARIŞMASI, ERDOĞAN GÖNÜLLÜLERİ, DÜNYA ETNO SPOR VAKFI, DAMADIN TEKNOFEST’İ, SÜLEYMAN SOYLU’NUN KENDİSİ…: Şu ana kadar neyi gördük. Bugün hala görevde olan bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketteki eski ortaklarının Genç Siviller olduğunu, 2010 Referandumu’nun yönetenler olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük. O şirketlerden bir tanesinin adı S.M. 360. O şirketin S.M. 360, kendi sitesinde referansları var. Yani bunlar bizim müşterimiz ya da müşterimizdi diyorlar. Kimler? TÜBİTAK, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası Göç Filmleri Yarışması, Erdoğan Gönüllüleri, Dünya Etno Spor Vakfı, damadın Teknofest’i, Süleyman Soylu’nun kendisi, Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin, Süleyman Bey zamanında işlerini yaptığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Süleyman Bey zamanında işlerini yaptığı Polis Teşkilatı ve Jandarma. Bunları ve şirketi görünce acaba diyorsunuz. Yok artık diyorsunuz. Ama bir şeyi unutuyorsunuz ki karşımızda olan bir suç işleri bakanı ve ekibinin de ondan kalır yanı yok.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN BELEDİYELERE YAP DEDİĞİ İŞLER İÇİN AK PARTİ BELEDİYELERİ: Sahibi olduğu şirket, kamu ile iş yapmış mıdır? Şöyle bir bakıp bir kesit aldığımızda bakalım buz dağının görünen kısmında neler var? Tarihler 2018, 2019, 2020 iş alınan yerler. Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı alımı. Yani İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere yap dediği işler için AK Parti belediyeleri. Vatandaşlık Hizmet Portal Yazılımı Anket Uygulaması. Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı Alım İşi. Veri işleme. Şöyle bir bakında 418 bin dolarcık. Hemen orada Native Şirket, İçişleri Bakanlığı orada bir yazı yazıyor. Bu konuda hizmet alın diyor. Native hemen koşuyor, 418 bin doları alıyor geçiyor. (Özel, Native yerine Erkan Gül ile ortak olan Asist Bilgi Teknoloji olarak düzeltiyor.)

23 MİLYON TL’LİK BU ŞİRKETE VERİLMİŞ İHALE GÖRDÜK: Native, 2020 yılında İçişleri Bakanlığı’nda kot analizi, İçişleri Bakanlığı’nda Bilgi İşlem Dairesi’nde sızma testleri ve güvenlik bilgisayar hizmet alımı. Hemen 81 bin dolar. Hemen 118 bin dolarlık Emin Şen’in kardeşi olan Ömer Enis Şen’e ait Spark’ın yine aynı adresteler. Yine aynı işler. Ama bunların hepsi Süleyman Soylu ile ilişkili işler. Yine şöyle bir bakan. 644 bin dolarlık. 2016 360 Sosyal Medya Reklam Organizasyon, sahte işyeri ve sigortacılığın önlenmesi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na iş. Süleyman Soylu, Çalışma Bakanı ise SGK’da, sosyal medya yönetimi, Antalya Büyükşehir var bir tane arada. SGK, TÜBİTAK, Ankara Güvercinlik Jandarma, Antalya Büyükşehir… Süleyman Soylu neredeyse Native’nin ve Emin Şen’in şirketlerinin Türkiye’de herhangi bir yerde ihalesine bakın… Ya dönem olarak Süleyman Soylu’nun bakanlığı ya da bakanlığın talimatı ile belediyelerin yaptığı işleri aldığını göreceksiniz. Bizim döküm olarak sizinle paylaşabileceğimiz buz dağının, bundan sonra gazeteciler bu şirketlerin bütün ihalelerine bakacaklar muhakkak. Buz dağının küçük kısmında 23 milyon TL’lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Ama bundan bir şey eksik. Doğrudan hizmet alım denen, belli bir limitin altında, 200 bin TL’nin altında bunu SM 360 yapsın diyor yapıyor.

EBABİL HAREKÂTI TELEGRAM KANALINDAYIZ: Süleyman Soylu bir şey yapacaksa, son iki, üç yıldır açıklamadığı bütün alanlarda doğrudan hizmet alımı kaç para, hangi iş, kime verdiğini açıklarsa buz dağının birazını daha görmüş oluruz. Bu arkadaşlar, sosyal medya yönetimi yapıyorlar. Parayı buradan buluyorlar. Bu faturayı kesip parayı almışlar. Bu paraları tek başına almıyorlar, dağıtıyorlar. Paraları dağıttıkları ne işler yapıyor? Ebabil Harekâtı Telegram kanalındayız. Burada 25 tane yöneticinin kendi içinde tartıştıkları, verdikleri kararları ve harekete geçirdikleri Twitter kuşu yerine Ebabil kuşunu… Bu kapalı bir kanal.

EBABİL HAREKATI’NIN 8 BİN TROLÜ BU İTİBAR SUİKASTINA, SALDIRIYA BAŞLIYORLAR: Hep tanıdığınız Ebabil, Derin Hareketler, İBB Kandil Kadrosu hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve o kanalda hazırlanan içeriklerin 8 bin trole servis edilen bilgiler. Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon programına, Ebabil Harekâtı, diyorlar ki ‘Altılı Masa’dan ilk açıklamayı Ahmet Davutoğlu yaptı. Altı partinin lideri, Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacakmış. Kısaca kukla seçeceğiz, kaos getireceğiz’ diyerek konuşuyor. Mesaj burada. Ardından Ebabil Harekatı’nın 8 bin trolü bu itibar suikastına, saldırıya başlıyorlar. Ekrem İmamoğlu için hazırlıklar…

‘İBB KANDİL KADROSU’ HESABINDAN YAYIYOR. ‘BUNU PAYLAŞACAKLAR’ DİYOR: Örneğin Süleyman Soylu’ya bu görseli hazırlamışlar. Güzel görsel. Süleyman Soylu bunu paylaşmış. Hemen ardından 25 tane bunlar Ebabil başı, kurmay trol… İliştirilmiş mesaj. Yani ataçlamış. Yani bu mesajda bunu yolluyor arkadaşlar. Bu vatandaşlarımız için söyleyeyim, bir nevi Whatsapp… Whatsapp’ın kapalı grubu. Trol ordusunun kumandanları bir yerde Süleyman Soylu’ya bunu hazırlamış ‘eminimsi.’ Onlar bu paylaşımları 8 bin trole Ebabil Harekatı’na yolluyorlar. Şimdi burada, örneğin; ‘Bu konu çok başka kardeşlerim hassas bir konu. Olabildiğinde çok fazla destek verelim. CHP’li belediyeler, dağda geberen teröristlerin ailelerini belediyelerde değer aileleri olarak işe alıyorlar.’ Twitter hesabını koymuş. ‘İBB Kandil Kadrosu’ hesabından yayıyor. ‘Bunu paylaşacaklar’ diyor. Cengiz Dönegel diye bir İBB çalışanın yakını üzerinden terör örgütü iltisakı kurulmuş. Bunu yapıyor ve paylaşın diyor.

TARTIŞIYORLAR, İÇERİK PAYLAŞIYORLAR, YALANI BULUYORLAR, 8 BİN TROLE TALİMAT VERİYORLAR: Örneğin, ‘Kardeşlerim herkese duyuralım, yoğun destek.’ Özür dileyerek okumak zorundayım, ‘İstanbul gevşeği olmayan aklınca uluslararası bir toplantıdaki konuşması ile birlikte ekteki iki video ile gevşeğe hak ettiği cevabı verelim.’ Videoları buraya koymuşlar. Burada 7 bin 900 kişi var. 25 kişi bir yerde tartışıyorlar, içerik paylaşıyorlar, yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar.

ARALARINDA TARTIŞMIŞLAR. ‘SATILMIŞ İFADESİNİ BOLCA KULLANARAK…’ ALİ MAHİR BAŞARIR’I ‘SATILMIŞ’ İFADESİYLE TT: Bu Ebabiller, kendi aralarında kurmayları benim burada bürosu olan bir ajansa kendi evimin çalışma odasında, arkada Atatürk resmi ile birlikte hepinizin izlediği, pandemi sırasında bir canlı yayınımı aralarında konuşup Kuzey Irak’ta bir televizyon kanalı o haberi kullanmış. ‘Söz konusu kanalın sık sık konuğu Özgür Özel ile Sezgin Tanrıkulu olduğunu yayalım…’ diyorlar. Sonra Ebabil’ler biri de Alpay Özalan. O da gidiyor onu paylaşıyor mesela. Burada Ali Mahir Başarır… Aralarında tartışmışlar. ‘Satılmış ifadesini bolca kullanarak…’ Ali Mahir Başarır’ı ‘satılmış’ ifadesiyle TT (Sosyal medyada en çok konuşulan gündem anlamında)

AMA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TWEETLERİNİ AYNI TELEFONDAN ATACAK YETKİNLİK VAR: Burada yine Ali Mahir Başarır’a yine Ebabil Hareketi’nde geçtiğimiz yıl Lütfü Türkkan’a ve son günlerde yine Lütfü Türkkan’a ve Ali Mahir Başarır’a sayısız hakaret… Burada İsmail Çataklı var. Onu görmenizi isterim. Ebabil Hareketi’nde İsmail Çataklı da destek gören bir isim. Anlatmaya çalıştığım konunun bir de hepinizin çok yakından takip ettiği bir boyutu var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hacer Foggo ile birlikte AK Parti’nin uyuşturucu ile mücadelede baronların Türkiye’de çatışır hale geldiği, sokakların torbacı dolu olduğu ve burada AKP siyasetinin sorumluluğunu hatırlatan; Süleyman Soylu’yu da bacak kırma ifadesi üzerinden eleştiren bu videosunu biliyorsunuz. Bu videoya bir cevap verilir. AK Parti verir, Ömer Çelik, Grup Başkanvekilleri, Süleyman Soylu verir. Eleştirilen Süleyman Soylu, cevap nereden verilmiş? Hepiniz hatırlıyorsunuz. (Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait resmi sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘suç duyurusu’ paylaşımlarını göstererek) Bakın font, noktalamalar… Sadece kaç yıllık teşkilat olduğunu sayısını değiştirmiş. 31.10.2022… Saat 23.48 ve 23.59… Aynı İPhone marka telefon ile atılmış ikisi de. ‘Eminimsi’nin cebindeki cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez. Ama Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetkinlik var. Kullanıcı değiştirince Jandarma oluyor, şanlı Jandarma’nın yerini geçiyor; kullanıcı değiştirince Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, emniyet teşkilatımızın yerine geçiyor.

‘EMİNİMSİ’NİN ARKA CEBİNDE GEZİYOR BU HESAPLAR: Bu tweetleri, sizin benim paramla belediyelerden aldığı ihaleler ile Süleyman Soylu için oluşturulmuş bir trol ordusunun kumandanı, polisimiz ve jandarmamıza biz Soylu’yu eleştirdiğimizde polisi ve jandarmayı Süleyman Soylu’ya kalkan ediyor. Şanlı Jandarma bunu yapar mı? Koca Polis Teşkilatı bunu yapar mı? Ama sen bir trolün eline verirsen onların hesabını 7 gün 24 saat 365 gün, yılbaşı gecesi 23.59’da da 00.01’de de kapıları açık ışığı yanan, nöbetçisi olan, sosyal medya hesapları ele geçirilirse Yunanistan’a giriyoruz, bilmem ne oldu Allah göstermesin Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi başarılı oldu, üzgünüz diye bir hacklense ne olur bu hesaplar? Eminimsi’nin arka cebinde geziyor bu hesaplar. Sizin, benim paramla bu trol ordusunun komutanı tarafından.

YARIN MHP, SÜLEYMAN SOYLU İLE ÇATIŞMAYA GİRSİN MHP’YE YAPILACAK İTİBAR SUİKASTI BU MAHFİLLERDEN PLANLANIR: Bu Ebabil kuşları Süleyman Soylu’nun trol ordusu. Sakın AK Parti’ler, MHP’liler şöyle düşünmesin. ‘Sosyal medyada trollük var, bunlar da bizi savunuyor.’ Bunların AK Parti’yi savunduğu durum, Süleyman Soylu’yu AK Parti sahipleniyorsa onun üstündedir. Binlerce paylaşımına baktığınızda tek tük reis denk gelir. Bunlar için ben nasıl Lût Kavmi isem bunlar için Berat Albayrak da o kavimdendir. Yarın AK Parti, Süleyman Soylu’nun onların deyimiyle Cumhurbaşkanı af talebini kabul etsin Ebabil sarayın üstüne uçmaya başlar. Yarın MHP, Süleyman Soylu ile çatışmaya girsin MHP’ye yapılacak itibar suikastı bu mahfillerden planlanır. Bunlar Süleyman Soylu’nun trol ordusudur. Ama maaşını kendisi değil, özellikle İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve biraz önce saydığımız bu bakanlıkların bağlı olduğu kuruluşları ve birkaç tane belediye yapmaktadır.

BU EBABİLLER MEHMET ERSOY’U SEVMEZ: Süleyman Soylu bir tweet attığında Ebabiller devrede ise dakikada 3 bin, 4 bin, 5 bin retweete (paylaşım) ulaşır. Örneğin bu sabah kendisi Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nı yaptı Ebabiller o toplantıyı ‘köpürtüyoruz arkadaşlar’ yazmadılar. Her şeyi de yazmıyorlar. 256 kişi izlemiş. Ebabiller yoksa Süleyman Soylu diye birisi yok. Halkın gönlünde yok. Örneğin bu Ebabiller Mehmet Ersoy’u sevmez, Bakan Ersoy 32 retweette kalır, İsmail Çataklı’nın da 44’lük bir hacmi var. Ama Ebabiller Çataklı’ya destek deyince 1600 retweet. Açın bakın.”

“GEÇEN HAFTA TAYYİP ERDOĞAN’IN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE 15’İNCİ YÖK ÜYESİNİ ATADIĞINI SAPTADIK”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emin Şen’e ilişkin yönetilen sorulara Özel, “Şöyle yaptılarsa; bakan müşaviri unvanını verip resmi siteye koyup, resmen müşavir maaşı ödemek yerine başka çözüm buldularsa bu sadece muvazaaya işaret eder. Çünkü kendisi resmi sitede bakan müşaviri ve bakan müşavirinin yapacağından çok daha fazlasını yapıyor. Bu kadar yakın olan biri şirket kuramaz diyorlar. Geçen hafta Tayyip Erdoğan’ın yetkisi olmadığı halde 15’inci YÖK üyesini atadığını saptadık. Aslında dört tane atayabiliyordu beşinciyi de atamış. İçlerinden en yeni göreve başlamış birinden geriye dönük istifa dilekçesi aldılar” yanıtını verdi.

“BEN ŞU ANDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN SİTESİNİ SİZE GÖSTERİYORUM”

Şen’in halen danışman olduğunu söyleyen Özel, “Ben şu anda İçişleri Bakanlığı’nın sitesini size gösteriyorum. Danışman arkadaşımda ‘şu anda sitede’ diyor. Siz de teyit edin yalancı, doğrucu ortaya çıksın. Halen bakan müşaviri. O unvanın sahibi nasıl etkili olabiliyorsa oluyor. Başka şeyleri yalanlasana Süleyman Soylu, dünden beri nasıl ölü taklidi yapıyorsun? Her şeye meydan okuyan, her şeye cevap veren Süleyman Soylu diye diye bunu diyor. ‘İhale almamıştır’ demiyor, ‘trol ordusu yönetmez’ demiyor, ‘ebabil başıdır’ demiyor, ‘FETÖ’cülerle birdi’ demiyor, ‘itibar suikastı videolarını ebabiller yayıyor’ demiyor, sitede yazanı inkâr ediyor. CHP’nin sitesi değil, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı sitesi. Tükenmişliğin son noktası” dedi.

Özel, “Biz bunu söyleriz Özgür Özel’i 5 kanal canlı yayınlar, toplumun yüzde 35’i öğrenir, canlı yayında çaktın mı? ‘İçişleri Bakan Danışmanımız Sayın Emin Şen ve beraberindeki heyet, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.’ Aydın Valiliği’nin resmî sitesi. Valiler müşavir biliyor öyle ağırlıyor” diye konuştu.

“BİR VATANSEVER ÇIKMIŞ SENİ REZİL ETTİ İŞTE”

Özel; “Telegram gruplarının gizli olduğunu söylediniz, siz nasıl ulaşabildiniz? Jandarma ve Emniyet hesaplarının Emin Şen tarafından yönetildiğini nasıl tespit ettiniz? Meclis’te bununla ilgili bir hamle yapacak mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“8 bin üyeli grup, açık grup 25 üyeli tasarımın yapıldığı ve ‘gruplara bu videoları atarız’ dediği gruplar kapalı grup. Süleyman Soylu dün diyordu ya, ‘bir vatansever ya bana ulaştırırsa’ diye, bana da bir vatansever ulaştırdı belki de. Bir vatansever çıkmış seni rezil etti işte. İnananlarımız için Allah bize şah damarımız kadar yakın ya, bizde Süleyman Soylu’ya çatlayan ar damarı kadar yakınız. İkisi aynı telefon değil diye inkâr etmelerini bekliyorum. Bu konuları Meclis’e şikâyet edip, araştırma komisyonu isteyip reddediliyor olmasının bir siyasi değeri var. Meclis bununla ilgili araştırma komisyonu kurmaz. Ama sorunuzu ben bugün için sandım, 5 ay sonrası için diyorsanız soruşturma komisyonu kuracağız. 5 ay sonra soruşturma komisyonunda savcı görevi yaparak Genel Kurul’un oylarıyla bu işi Yüce Divan paklar.”

“SÜLEYMAN SOYLU’YA, ÇATLAYAN AR DAMARINDAN DAHA YAKINIZ”

Özel’in dün yaptığı basın açıklamasında, yaptığı ‘Başıma bir şey gelirse diye dosyaları üç arkadaşıma daha verdim’ sözleri hatırlatılırken, “Can güvenliğinizi tehdit edecek ne gibi bir endişeniz oldu?” diye soruldu. Özel bu soruya, şu yanıtı verdi:

“Biz İçişleri Bakanlığı’nın koruma kararlarına rağmen geçmişte de bugün de koruma kullanmayan, gittiğimiz ilde uzaktan koruma, yakından koruma hepsini reddeden, canımızı Allah’a emanet eden, yanımızdaki arkadaşlarımıza emanet eden insanlarız. Biz her türlü tehdide karşı bütün ülkenin vatandaşları koruma kullanmıyorsa, Özgür Özel’in koruma kullanmasının bir manası yok. Ben atmosferdeki ağırlığı tarif etmiştim. Zaten o tarif üzerine hem sosyal medyada hem de tüm parti gruplarına giden telefonlarda bunun nasıl gerçek bir his olduğu ortaya çıktı. Vatandaşın bu histe ortaklaşıyor olmasının sorumlusu ben değilim. Bu işleri yapan Süleyman Soylu ve ülkeyi yöneten Ak Parti’dir. Mayıs ayından sonra değil siyasetçilerin, iş adamlarının, devlet memurlarının, ülkenin bütün vatandaşlarının kendini güvende hissedeceği, ertesi günkü açıklamaların yapılmasına mani olmak için her şeyin ihtimal dahilinde olmayacağı bir Türkiye vadediyoruz. Korkunç bir tablo gerçekten. Süleyman Soylu bu açıklandığında belki bunu 8-10 ihtimalden biri olarak düşünüyordur. Daha onunla ilgili açıklanacak çok şey olduğu malum. Kanıtları ele geçtikçe o bilip korktuğu her şey açıklanacak. Biz Süleyman Soylu’ya çatlayan ar damarından daha yakınız.

“NORMAL BİR DEMOKRASİDE BİR DAKİKA DURMAMASI LAZIM”

Özel, “İçişleri Bakanını istifaya çağırmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Normal bir demokraside bir dakika durmaması lazım. Bugün akşam Recep Tayyip Erdoğan eğer af talebini kabul ederse AK Parti’yi ve kısmen kendisini bu yükten kurtarmış olur. Bugüne kadar yaptı ama seçim dönemindeki trol orduları. Bir de trol orduları Süleyman Soylu’nun icat ettiği ve tek başına sahip olduğu bir şey değil. Biz İletişim Başkanının elindeki trol ordularını biliyoruz. Biz Ak Parti’deki pek çok kendince ağır topun trol ordularını biliyoruz. Trol ordularının ve siyasetçilerin bir merkezden İletişim Başkanlığı eliyle bazı kampanyalarda ortaklaşa çalıştığını aynı hashtage parti sözcüsünün, grup başkanvekilinin, milletvekillerinin ve trollerin hep birlikte tweet attıklarını da hep birlikte biliyoruz” karşılığını verdi. (ANKA)