Özgür Özel: 14 Mayıs günü bu çirkin dili hayatımızdan çıkaracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” sözlerine; “14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız” tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aydın mitinginde; “Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın söz konusu açıklamasının yer aldığı haberi alıntıladı ve şu mesajı yayınladı:

“14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız” (ANKA)