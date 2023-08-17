Özel uçak yolun ortasına düştü! Çok sayıda ölü var
Haberler Dünya

Özel uçak yolun ortasına düştü! Çok sayıda ölü var

Malezya‘nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, polis, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü bildirdi.

Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Açıklamada, yerel saatle 14.08’de Malezya‘nın başkenti Kuala Lumpur’daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı’na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6’sının yolcu, 2’sinin mürettebat olduğu da teyit edildi.

(AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Üç çocuğunu öldüren kadın mahkeme tarafından suçlu bulundu

Üç çocuğunu öldüren kadın mahkeme tarafından suçlu bulundu

Kâbus devam ediyor: Ölenlerin sayısı yükseldi

Kâbus devam ediyor: Ölenlerin sayısı yükseldi

Rusya’nın Şükrü Okan gemisine düzenlediği baskın kamerada

Rusya’nın Şükrü Okan gemisine düzenlediği baskın kamerada

Özel uçak yolun ortasına düştü! Çok sayıda ölü var
Dünya