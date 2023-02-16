Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; aralık sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 sonuna göre 7 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, aralık ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borçlarına ilişkin rakamları bugün açıkladı. TCMB’nin veriler şöyle:

“KISA VADELİ BORÇLAR ARTTI: Aralık sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde; 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar dolar azalarak 151,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,7 milyar dolar artarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

UZUN VADELİ BORÇLAR AZALDI: Borçluya göre dağılıma bakıldığında; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 6,0 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 5,9 milyar dolar azalışla 14,0 milyar dolar oldu.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN KREDİ BOÇLARI ARTTI: Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 577 milyon arttı, tahvil stoku ise 46 milyon dolar artarak 2,4 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 32 milyon dolar artarak 9,4 milyar dolar olduğu gözlendi.

BANKALARIN KISA VADELİ KREDİ BORÇLARI ARTTI: Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 768 dolar artışla 5,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 503 milyon dolar artışla 1,4 milyar dolar oldu.

ÖZEL ALACAKLILARA OLAN BORÇ 8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI: Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar azalarak 104,3 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar artarak 8,0 milyar dolara ulaştı.

UZUN VADELİ BORCUN YÜZDE 62,1’İ DOLAR CİNSİNDEN: Döviz kompozisyonuna bakıldığında; 151,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1’inin dolar, yüzde 34,1’inin euro, yüzde 1,8’inin TL ve yüzde 2,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,8’inin dolar, yüzde 36,2’sinin euro, yüzde 20,9’unun TL ve yüzde 4,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

KISA VADELİ BORÇLARIN YÜZDE 74,9’U FİNANSAL KURULUŞLARIN: Sektör dağılımı incelendiğinde; aralık sonu itibarıyla 151,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 64,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 25,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

1 YIL İÇİNDE YAPILACAK ANAPARA ÖDEMELERİ 41,8 MİLYAR DOLAR: Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde; 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.”

(ANKA)