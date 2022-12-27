Özel hastane ruhsatı satış ihalesi düzenlenecek
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Özel hastane ruhsatı satış ihalesi düzenlenecek

Kastamonu’da 1 adet özel hastane ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 542 Sayılı Özel Hastane Açılış ruhsatı 140 yatak, 46 uzman ve 4 pratisyen kadrosu ihtiva etmektedir. Ülke genelinde hastaların özel hastaneye talep oranı, yatırımcıların özel hastane işletme talebi, Kastamonu ilindeki özel hastane sayısı, ülkenin genel ekonomik durumu, döviz kurlarındaki hareketler de dikkate alınarak özel hastane açılış ruhsatı uzman doktor kadro sayısı dikkate alınarak 33 milyon 100 bin Türk Lirasıdır.

Ruhsat satışı için 1. ihale tarihi 6 Şubat 2023 tarihinde Kastamonu Adliyesi Zemin Kat Konferans Salonunda yapılacak.

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