Özdağ’dan Akşener’e: Rekabet mertçe olmalı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bu parti seçime girsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik… Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik” sözlerine ilişkin; “Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul’daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları ‘CHP’yi suçlayarak’ bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de” açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Ankara’da yapılan kurultayda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, Akşener’in “Bu parti seçime girsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in Diyet’ine döndü bu iş” sözlerine şu yanıtı verdi:

“CHP, İYİ PARTİ’DEN BEDEL İSTEMEDİ”

“Sayın Akşener, ‘CHP’den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım’ demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İYİ Parti’den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim.

İYİ Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre ‘Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım’ demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı.

“KILIÇDAROĞLU 15 VEKİL İLE DESTEĞİ İTTİFAK ŞARTI OLMAKSIZIN VERMİŞTİ”

Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP’li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, ‘Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz’ diye sordu. İki genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İYİ Parti ittifakı, AK Parti’den İYİ Parti’ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP’ye gitmesine neden oldu. CHP-İYİ Parti ittifakı kararı, İYİ Parti için iyi olmamıştı.

“DİKKAT EDİN, YEREL SEÇİMLERDE CHP İYİ PARTİ’YE DEĞİL, İYİ PARTİ CHP’YE İTTİFAK TEKLİF ETTİ”

2019 Yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri ‘CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım’ görüşünü savundular. Ben tek başıma ‘CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur İttifakı tekrar kurulur’ görüşünü savundum. İttifaka karşı çıktım. Reddedildi. Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İYİ Parti’ye değil, İYİ Parti CHP’ye ittifak teklif etti.

“AKŞENER, SÖZÜNÜ TUTTU, SUÇLAYARAK BİTİRDİ… DOSTLUK DA MERTÇE OLMALI REKABET DE”

İYİ Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu. Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP’ye ‘nasıl bedel ödettiğini’ hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan beş kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiçbir zaman ‘Biz size 15 vekil verdik, buyurun kasaya’ tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP’yi sert şekilde eleştirirdim. Hele Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul’daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları ‘CHP’yi suçlayarak’ bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de…” (ANKA)