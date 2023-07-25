Özalp’te sağanak sele neden oldu
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Özalp’te sağanak sele neden oldu

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu, bazı evlerin bahçelerini su bastı, tarım alanları zarar gördü.

Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi’nde sabah etkili olan sağanak sonrası sel oluştu. Selden dolayı mahallenin içinden geçen dere taşınca, bazı evlerin bahçelerini de su bastı, güzergahtaki tarım alanları da zarar gördü. Köylüler, sel nedeniyle buğday tarlalarının büyük zarar gördüğünü, bu konuda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

(DHA)

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