Öz güven en güçlü AFRODİZYAKTIR

Sağlıklı bir cinsellik için öz güven çok önemlidir. Eksikliğinde cinsel işlevlerde bozulma ve yetersizlik duyguları oluşur…



Bu sorunla nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

29 yaşında yeni evli bir erkeğim. Bir yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. Her ilişki öncesi yeniden aynı şey olacak endişesi yaşıyorum ve gittikçe kendime güvenimi yitirdim. Denediğim macunlar ve ilaçlar işe yaramadı. Cinsel gücümü geri kazanmak için bana ne önerirsiniz? F.Z./ Ankara

CEVAP:

Yazdıklarınızdan hemen her erkeğin zaman zaman başına gelebilecek olan bir sertleşme sorununu gözünüzde büyüterek kalıcı bir soruna dönüştürdüğünüz ve öz güven kaybı yaşadığınız anlaşılıyor. Cinsel özgüven kişinin kendisi, bedeni, cinsel organları, cinsel yetenekleri ve becerileri hakkında olumlu ve gerçekçi bir inanca sahip olmasıdır. Cinsel öz güven kaybı yaşandığında cinsel işlevlerde bozulma ve yetersizlik duyguları oluşur. Cinsel özgüven en güçlü afrodizyaktır. Cinsel performansına değil cinsel becerisine güvenen bir erkek hem yaşadığı cinsellikten kendi haz alır, hem de eşine haz verir, cinsel işlev bozukluğu yaşamaz.

Cinsel isteksizliğin bir çaresi var mı?

SORU:

5 aylık evliyim. Eşimde cinsel isteksizlik var. 1 aydır ilişkiye girmedik. Bunu nasıl aşabiliriz? H.C./Edirne

CEVAP:

Bir cinsel işlev sorununun varlığından söz edilebilmesi için, sorunun en az 6 ay devam etmesi gerekir. Erkek ya da kadın, zaman zaman cinsel isteksizlik yaşayabilir. Ama bu kadının ya da erkeğin partnerini istemediği anlamına da gelmez. Cinsel yaşantısı yeni başlayan çiftlerin biraz zamana ihtiyaçları vardır. Sabırlı olursanız her şey yoluna girer.

Vajinismusa karşı ne yapılabilir?

SORU:

1.5 aydır evli bir bayanım. Eşimle cinsel ilişkiye giremedik. Sevişme sırasında sorun yok ama tam birleşme anında kasılıp eşimi itiyorum. Çözüm yolu nedir? M.G./ Antalya

CEVAP:

Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinismus, vajinaya giriş denemelerinde vajinayı çevreleyen aşk kaslarında ve tüm bedende yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmaların olması, bacakların kapatılması, eşi üzerinden itme, seksten kaçınma, titreme, fenalık hissi veya ağlamayla birlikte cinsel birleşmenin imkansız hale gelmesidir. Bunun nedeni, ilişki sırasında korkunç ve dayanılmaz bir ağrı olacağı beklentisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kaynaklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir erteleme ve kaçınma bozukluğu olan vajinismusun kesin tedavisi vardır. Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk fazla olur. Bu nedenle vajinismus tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar kolay ve sonucu başarılı olur.