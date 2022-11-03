Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması’nda tören

Dün vefat eden oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması’nda cenaze töreni düzenlendi.

Beyin kanaması nedeniyle yaşama veda eden 65 yaşındaki sanatçı, son olarak vizyondaki “Sevmedim Deme” adlı filmde rol aldı.

Törende taziyeleri, sanatçının oğlu Can Akın ve Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro Akın kabul etti.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Tayfun Pirselimoğlu, törende yaptığı konuşmada, hissettiği acıyı ifade edecek cümleleri kurmanın zor olduğunu belirterek, “ Rıza Bey ile çok sıcak bir Adana gününde bir kafede karşılaştım. Daha doğrusu ben otururken yan tarafımda tuhaf yüzlü bir adam gördüm. Hiç bilemezdim ki bu tuhaf yüzün arkasında öyle hikayeler biriktirmiş. Çok acılar çekmiş olmasına rağmen bunu bana hep ironiyle anlatırdı. Kendisiyle ve dünyayla ilişkisini son derece doğru bir yerden kurmayı becerebilmişti. Ben ondan çok şey öğrendim. Bana ‘hocam’ derdi ama bana hocalık yapan esas odur.” ifadelerini kullandı.

Pek çok filmde birlikte çalıştıklarını dile getiren Pirselimoğlu, “Benim keşfettiğim söyleniyor. Sahiden o kafede onun yüzünü gördüğüm andan itibaren bir birlikteliğimiz, bir dostluğumuz başlamıştı. Bence Türk sineması çok kıymetli bir oyuncusunu kaybetti. Ben de çok y akın bir dostumu kaybettim.” dedi.

“Türk sineması önemli bir değerini kaybetti”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da dostları ve sevenleri tarafından Rıza Akın ‘ın Türk sinemasının beşiği Beyoğlu’ndan ebediyete uğurlandığına işaret ederek, “Geride kalanlara, tüm sevenlerine Allah sabırlar ihsan eylesin. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun.” diye konuştu.

Akın ‘ın geride bıraktığı eserleriyle hatırlanacağını ve çizgisinin devam ettirileceğini belirten Yıldız, “Bugün Türk sineması ve tiyatrosu önemli bir değerini kaybetti. Her kaybettiğimiz değere üzüldüğümüz gibi Rıza Akın ‘ı da kaybetmenin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen Faysal Soysal ise Akın ‘ın dostluğu, fedakarlığı, paylaşımı ve özverisiyle özellikle genç ve ilk filmini yapan yönetmenlere destek olduğunu söyledi.

İlk filminin Batman’daki çekimlerinde tanıştığı Akın ‘ın değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Soysal, “İlk tanışmamızda o kadar değer verdi ki profesyonel oyunculardan görmediğimiz ilgi alaka ve saygıyı gösterdi. Her zaman ‘hocam’ derdi. Büyüğümüz olmasına rağmen çoğu zaman, o bizi arayıp sorardı.” diye konuştu.

Törende, Rıza Akın ‘ın fotoğraf ve görüntülerinden hazırlanan video gösterildi.

Faruk Karaçay, Natali Yeres, Ali Demir, Melih Güneş, Levent Özdilek, Rıza Kıraç, Menderes Samancılar ve Ali Ekber Erden de duygu ve düşüncelerini aktardıkları kısa birer konuşma yaptığı törenin ardından sanatçının cenazesi defnedileceği Adana’ya götürülmek üzere salondan alkışlarla uğurlandı.

Rıza Akın kimdir?

“Beyaz Gelincik”, “Kardeş Payı” ve “Cesur Yürek” gibi televizyon dizilerinin yanı sıra “Ceviz Ağacı” ve “Bayi Toplantısı” adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Rıza Akın , 15 Eylül 1957’de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana’da dünyaya geldi.

Ortaokuldayken tiyatroya başlayan sanatçı, daha sonra Ankara’ya taşındı ve Ankara Birlik Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa adım attı.

Tiyatroya 1969-1977 yıllarında ara veren oyuncu, bir süre gazetecilik de yaptı. Akın , tiyatroya Adana’da devam etti ve 1997’de kurduğu Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun 5 yıl boyunca sanat danışmanlığını yaptı.

Tayfun Pirselimoğlu’nun tamamlanamayan “Kuartet” adlı filmiyle 2005’te oyunculuğa dönen, birçok dizi ve filmde oyunculuk yapan Akın , 2019’da Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.