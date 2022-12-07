Oyuncu Ayten Soykök’ün geçirdiği kaza kamerada

Beyoğlu’nda oyuncu Ayten Soykök, kullandığı otomobiliyle kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, oyuncu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kuloğlu Mahallesi Tunç Başı Caddesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, oyuncu Ayten Soykök otomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek, o sırada kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yere savrulurken, otomobil kafeye çarparak durabildi. Çevredekiler kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ayten Soykök ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)