Oyuncak silahla kuyumcu soymak isteyen kişi yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık’ta Hürriyet Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda kapüşonlu ve maskeli bir kişinin, cebinden çıkardığı silahla iş yerini soymaya çalıştığı, çalışanların engellemesiyle de panikleyerek kaçtığı olayla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin ve şüphelinin kaçtığı istikametteki 65 güvenlik kamerasını inceleyen polis, bir minibüse bindiği sırada maske ve kapüşonunu çıkaran şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğini tespit etti.

Şüpheli M.A. polis ekiplerince 15 Aralık’ta Esenler’de gözaltına alındı. M.A’nın, soygun girişiminde kullandığı oyuncak silahı bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Şüpheli, “yağmaya teşebbüs” suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, maskeli ve kapüşonlu şüphelinin sırt çantasını tezgahın üzerine bırakıp cebinden silahı çıkarması, iş yeri çalışanlarının ise refleks göstererek üzerine gitmelerinin ardından panikleyen şüphelinin herhangi bir şey alamadan kaçması yer aldı.

Görüntülerde, soygun girişimi sırasında iş yerindeki koltukta küçük bir çocuğun da oturması dikkati çekti.

(AA)