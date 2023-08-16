Öyle olacağı daha o gün belliydi

20. yüzyılın ilk yarısında iki büyük dünya savaşı oldu…

Birinci Dünya Savaşı’nda:

7 milyonu sivil 9 milyonu asker yaklaşık 16 milyon…

İkinci Dünya Savaşı’nda ise:

15 milyonu asker, 45 milyonu sivil toplam…

60 milyon kişinin öldüğü:

Kabul ediliyor…

Yani:

İki savaştaki can kaybı:

76 milyon…

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20. yüzyılın ikinci yarısında…

Ve…

21. yüzyılın ilk çeyreğinde…

Yerel ve bazı iç savaşlar dışında:

Hiç savaş yok…

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Sorum şu:

20. yüzyılın ilk yarısında iki dünya savaşı ve 76 milyon can kaybına karşılık…

İkinci yüzyılın ilk yarısıyla…

21. yüzyılın birinci çeyreğinde hiç dünya savaşı yaşanmaması:

Dünya insanlığının iyiye gittiğini göstermez mi?

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Ancak…

Bir de madalyonun vahşet ve çağdığı diğer yüzü var…

Bu yüzde ise şunu görüyoruz:

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Ulus-devletlerin içindeki…

Sağcı ya da solcu siyasal ideoloji körleriyle…

Kökten dinci siyasal İslâm…

Ve…

Diğer kökten dinciler…

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Bunlar ise adeta el ele vermiş…

Dünyayı…

Üçüncü büyük savaşa sürüklüyorlar…

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20. yüzyılın ilk yarısında, 76 milyon kişinin ölümüne sebep olan iki büyük savaşın biri olan Brinci Dünya Savaşı’nın sebebi tabii ki…

Avusturya-Macaristan tahtının veliahdı Arşidük Franz Ferdinand’ın…

28 Haziran 1914’te Gavrilo Princip adında bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi değildi…

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Takımlar zaten sahaya çıkmıştı…

Ve…

Top santra yuvarlağındaydı…

Gavrilo Princip’in işlediği cinayet hakemin:

Başlama düdüğüydü?..

★

İkinci Dünya Savaşı da keza:

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi üzerine…İngiltere ve Fransa bu işgale karşı çıkmak için:

Almanya’ya savaş ilan etmeleri nedeniyle çıkmadı.…

★

O savaşın çıkacağı da…

20 yıl önce…

Birinci Dünya Savaşı mağluplarını cezalandırmak için imzalanan:

Versay Antlaşması’nın maddelerinden belliydi…

Ve…

Bunun böyle olacağını o gün…

“Bu anlaşma bir barış anlaşması değil, 20 yıl sürecek bir ateşkes anlaşmasıdır” diyen Fransız Mareşal Ferdinand Foch söylemişti.

Günün sözü

Soğuk Savaş dönemi savaşsız geçti…

Çünkü…

Çevreleme ve caydırma:

Politikacıların savaş çıkarmalarını engelliyordu…

Bundan sonra her şey daha güzel olacak…

Zira:

Caydırma ve çevreleme stratejisi devam ediyor…

Devam edecek…

Memduh Bayraktaroğlu

İnanıyorum



Bencillik ve ego sardı:

Dört bir yanımızı…

★

Hemen herkes…

İnsanlığın…

Ya da…

Kendi yurttaşlarının işine yarayanı değil…

Kendi işine yarayanı istiyor…

★

Reyting tutkusu…

Yalancılığı…

Ve…

Müfteriliği:

Meşrulaştırdı…

★

Ama…

Bu böyle devam edemez…

Kötü paranın, iyi parayı kovduğu kuramı…

İnsan için değil…

Para için geçerli, …

İnsanlıkta ise:

İyi insan kötü insanı kovacak…

★

Bunun böyle olacağına:

Hem inanıyorum…

Hem temenni ediyorum…

Çişe bile gidilmez

Canlarım…

21. yüzyılın birinci çeyreği biterken:

Anayasasında:

“Demokratik Laik Sosyal Hukuk Devleti” yazan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde…

İktidara aday olduğunu iddia eden İYİ Parti’nin sözcüsü Prof. Kürşad Zorlu:

Sümela Manastırı’nda yapılacak ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönetmesi beklenen Meryemana Yortusu Ayini’nin iptal edilmesi çağrısı yapıyor…

Rezalet…

Farklı inanca alenen düşmanlık…

★

Türkiye’nin günlük en çok izlenen Youtube kanallarından birinde…

Ailesinin Kuzey Afrika Yahudi’si olduğu iddia edilen…

16 yaşındaki bir delikanlının…

Ergenliğini kanıtlamak için:

“Mayasız Bayramı” adında bir Yahudi ritüeli gereği…

Bakire bir kızı vahşice öldürdüğü…

Testereyle parçalara böldüğü…

Ve…

Cesedini:

Babasının; babasıyla annesinin yaşadığı binanın önündeki çöp konteynırına (“Bakın işte ergen oldum” demek içinmiş) attığı:

İddia edilebiliyor…

★

İşte Türkiye’de siyaset ve siyasetçi…

İşte Türkiye’de sosyal medya ve sosyal medya fenomeni…

★

Bu kafalarla savaşa gidilir…

Ama…

Aklı başında insanlar bunlarla:

Çişe bile gitmez…

Fıkra bu ya

Yeşilköy Atatürk Havaalanı’ndan kalkan uçak, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin üzerinden geçerken Pilot gülmeye başladı…

Hostes merak etti:

“Efendim” dedi, “bize de söyleseniz biz de gülsek…”

Pilot cevap verdi:

“Kaçtığımı öğrendiğinde Baş Hekim’in suratının ne hal alacağını hayal ettim de…”

★

“Hadi canım amma da saçma” demeyin lütfen…

Daha en başında:

“Fıkra bu ya” dedim…

★

Ya bu fıkra…

Bir ülkeyi yöneten birinden mülhem anlatılmış olsaydı?

Başaramayacaklar

Canlarım…

Bütün savaşlar egemenlerin:

Daha güçlü olmak için…

Daha çok yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmayı istemeleri yüzünden…

Ve…

Politikacılar tarafından çıkarıldı…

★

Bu savaşlarda:

Irk milliyetçisi fukaralarla…

Ümmetçi fukaralar savaştırıldı…

★

Siyaset dünyasına bakın…

İlle de sosyal medyayı izleyin…

Dünyanın nereye götürülmek istendiğini göreceksiniz…

★

Bu bencil kafalar:

Irk milliyetçisi ve ümmetçi fukaraları birbirleriyle savaştırmak istiyor…

Bu defa belki de…

1 milyar kişinin öldürülmesi plânlandı…

Ama…

★

Bence boşuna uğraşıyorlar…

Bu defa başaramayacaklar…

Dünün tweeti

Zülfikar Altay

@ZulfikarAltay

Dostuna küsen, düşmanı ile oturup kalkıyor.

Menfaati biten çekip gidiyor.

Çekemeyen arkadan konuşuyor.

Yaşanmamışlar yaşanmış gibi anlatılıyor.

Herkes herkes ile samimi ama kimse birbirini sevmiyor.

Allah’ım sen doğru insanlar ile karşılaştır.

Hitler bozuntusu

Düşüncelerinden suç üretilen ve hapse atılan gazeteciye yapılan yargı zulmüne itiraz eden solcu milliyetçiler…

Liberal demokrasiden yana oldukları için yıllardır hapiste tutulan Kavala ve Demirtaş’tan nefret ediyorlar…

★

Şaka gibi ama:

Şaka değil…

★

Milliyetçi solcu = Hitler bozuntusu…