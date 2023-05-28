Oy kullanmaya oksijen tüpüyle geldi
Haberler Gündem

Oy kullanmaya oksijen tüpüyle geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, tedavi gördüğü hastaneden oksijen tüpüne bağlı olarak, sandığa getirilerek sedyede oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimleri ikinci oylaması kapsamında Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Emine Topçuoğlu, oksijen tüpüyle ambulansa koyularak oy kullanmaya gitti. Ambulansla, Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okuluna getirilen Topçuoğlu, sedyeyle oy kullanacağı sınıfa çıkarıldı. Oyunu kullanan Topçuoğlu alkışlarla uğurlandı. Topçuoğlu ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Mansur Yavaş: İnşallah güzel günler göreceğiz

Mansur Yavaş: İnşallah güzel günler göreceğiz

Davutoğlu: Sayın Şeker’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum

Davutoğlu: Sayın Şeker’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum

Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı

Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı

Oy kullanmaya oksijen tüpüyle geldi
Gündem