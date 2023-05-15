Oy kullanmaya gittiği okulda kalp krizi geçirmişti: Hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde oy vermek için gittiği okul bahçesinde dün kalp krizi geçiren Yusuf Başdağ (70), kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Başdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya gittiği Atatürk Ortaokulu bahçesindeki bankta otururken, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Başdağ, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Başdağ, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

Başdağ, Türkmen Camisi’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında defnedilecek. (DHA)