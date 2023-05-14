Oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: İki yaralı

Ümraniye’de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesindeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu’nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.

“2 MÜŞAHİT BAŞINDAN YARALANMIŞ”

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen “Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş” diye konuştu. Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır “Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi. (DHA)