Otoyollarda otomobillerin hız sınırı yükseltildi

İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi. 1 Temmuz’da başlayacak yeni uygulamaya göre hız sınırları, Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Hız Sınırları’ başlıklı 50’nci maddesinde, “Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirler arası çift yönlü kara yollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir” hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Yazıda, yol standartlarını dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görüşüyle belirtilen hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar İçişleri Bakanlığı’nın artırmaya yetkili olduğu kaydedildi.

1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da uygun görüşüyle birlikte 1 Temmuzdan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. Bu tarihten itibaren Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldığında 120 kilometre/saat olan hız sınırı, 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate yükseltilecek. 1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. (DHA)