Otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çekmeköy’de otoyoldaki gişelerde beton bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Edirne istikametine giden O.K. yönetimindeki 34 UGE 44 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye gişelerde beton bariyere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerin üzerine çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede önlem alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Ekipler, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma yaptı. (AA)

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