Otoparktaki cinayette şüpheli tutuklandı
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Otoparktaki cinayette şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ‘küfürleşme’ nedeniyle çıkan kavgada Ayhan Aydın’ı (53) otoparkta bıçaklayarak öldüren Birader Binici (22) tutuklandı.

Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’ndaki otoparkta 54 SA 629 plakalı otomobiliyle gelen Ayhan Aydın ile buluştuğu Birader Binici tartıştı. Çıkan kavgada Binici, Aydın’ı bıçaklayarak öldürdü. İstanbul’a kaçan Binici, polis ekiplerince yakalandı.

Binici ile kaçmasına yardım eden 2 şüpheli, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Binici tutuklandı, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Binici’nin ifadesinde, otomobil içinde Ayhan Aydın ile çekirdek yediğini, aralarında tartışma çıkıp, ‘küfürleşme’ olduğunu ve olayın bu nedenle yaşadığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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